¥³¥áÀ¯ºö¤ÇÎò»ËÅªÅ¾´¹¡ÖÁý»º¤·¤ÆÍ¾¤Ã¤¿¤é²Á³ÊË½Íî¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×ÇÀ²È¤ÎÉÔ°Â¤ò¤É¤¦²ò¾Ã¤¹¤ë¡©¡¡¥«¥®¤Ï¡Ö¹ñ¤òµó¤²¤Æ¤Î»Ù±ç¤òÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¡ÚÀìÌç²È²òÀâ¡Û
¡¡ÆüËÜ¤Î¥³¥á¤Ï¡Ö¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ¯ºö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡ÖÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ§¤á¡ÖÁý»º¡×¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¤òÁý¤ä¤¹¤¦¤¨¤Ç°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢ÇÀ²È¤ÎÉÔ°Â¤ò¤É¤¦²ò¾Ã¤¹¤ë¤«¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥³¥á¤ÏÁý»º¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡Ä¡£Î®ÄÌ·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡¦ÀÞ³Þ½ÓÊå¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Ø¤Î¼èºà¤ò´Þ¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤¬°ìÅ¾¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¥áÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¡¡À¯ÉÜ¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¥³¥á¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Î°ì¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö¼ûÍ×ÎÌ¤Î¸«¸í¤ê¡×¡£ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£¾®Çþ²Á³Ê¤¬¹âÆ¡ÄÈæ³Ó¤·¤ÆÃÍ¤´¤í´¶¤Î¤¢¤ë¥³¥á¤Î¼ûÍ×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿
¡¡¢£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¼ûÍ×¤ò¹ÍÎ¸¤»¤º
¡¡¢£²ÈÄí¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤¿¡ÄµîÇ¯¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÇã¤¤¤À¤á¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ç¥³¥á¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬Áý²Ã
¡¡Æó¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¶¡µëÎÌ¤Î¸«¸í¤ê¡×¡£½ë¤µ¤Ç¥³¥á¤ÎÇòÂù¡¦³ä¤ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÀºÊÆ¤·¤¿¤È¤¤Î¡ÈÇä¤ì¤ë¥³¥á¡É¤Î³ä¹ç¡ÊÊâÎ±¤Þ¤êÎ¨¡Ë¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÀ¿å¾ÊÄ´¤Ù¤Î¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼ûÍ×¤¬Ê¿¶Ñ¤·¤ÆËèÇ¯£±£°Ëü£ô¤º¤Ä¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ï¼ûÍ×¼ÂÀÓ¤¬²¼¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥³¥á¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡È¾À¤µª°Ê¾åÂ³¤¯¸ºÈ¿À¯ºö¤ËËë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÁý»º¤¹¤ë¤Î¤«¡©ÀìÌç²ÈÛ©¤¯¡¢¤½¤Î¥³¥á¤ÎÁý»ºÊýË¡¤Ï£²¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡Ö¿åÅÄ¼«ÂÎ¤òÁý¤ä¤¹¡×¤Ç¡¢¢¦¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Î³èÍÑ¢¦¡È»ö¼Â¾å¤Î¸ºÈ¿À¯ºö¡É¤ÇÅ¾ºî¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÀÃÏ¤ÇºÆ¤Ó¼ç¿©ÍÑÊÆ¤ÎÀ¸»º¡¢¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÞ³Þ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¹ÌºîÊü´þÃÏ¤Ï¤½¤â¤½¤âÀ¸»º¤Î¾ò·ï¤¬°¤¤ÅÚÃÏ¤¬Â¿¤¯¡¢Å¾ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀÃÏ¤Ï¿åÏ©¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤¹¤°¤Ë¤Ï¥³¥á¤òºî¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÁý»ºÊýË¡¤Ï¡¢¡ÖÃ±°ÌÌÌÀÑ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ý³ÏÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡È¸ºÈ¿À¯ºö¡É¤Ç¡¢Ã±°ÌÌÌÀÑ¤¢¤¿¤ê¤Î¼ý³ÏÎÌÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¤äÉÊ¼ï²þÎÉ¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¡¦ËÅÄ¿¿Í³»Ò»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¸µµÄ°÷¤È¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯²è´üÅª¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¼¡¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬Âç»ö¡£¤¿¤À¤¤¤í¤ó¤ÊÀ¯ºö¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Á°Äó¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀ¯ºö¤â´Ö°ã¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤«¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¯ºöÁ´ÈÌÂç¾æÉ×¤«¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥á¼ûÍ×¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¡Ù¡ØÍ¢½Ð¤òÁý¤ä¤¹¡Ù
¡¡ºî¤ê¤¹¤®¤Æ¥³¥á¤¬Í¾¤Ã¤¿¤é²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¡££¸·î£µÆü¡¦£¶Æü¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸¦µæ²ñ¤Ç¥³¥áÇÀ²È¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÁý»º¤Ë»¿À®¡Ë¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡Ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ë¾å¤«¤é¡Ø¤³¤³¤Ç¥³¥á¤ÏÀ¸»ºÃæ»ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÈÇÀ¶¨¤ä»ÔÌò½ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¡Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÄ¤ó¤Ü¤Î¡Ë£³Ê¬¤Î£±¤¯¤é¤¤¸ºÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢°ð¤òºî¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï½êÆÀ¤âÁý¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¡ÊÁý»º¤Ëµ¿Ìä¡Ë¡ÖËÍ¤é¤â¤ª¼òÍÑ¤È¤·¤Æ¡Ê¥³¥á¤ò¡Ë½Ð²Ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤ä¤á¤Æ¼ç¿©ÍÑ¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤¬¡ÊÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡Ëº¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Áý»º¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡×
¡¡°ìÊý¡¢Áý»º¤¬¥³¥á²Á³Ê¤Î²¼Íî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¼¤â¡Ä
¡¡¡ÖÀ¸»º¤·¤Æ¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤òÁ´¤¯¹Í¤¨¤Ê¤¤¤Ç²Á³Ê¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥³¥á°Â¤¤¤â¤Î¡Ù¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç³ÎÁÈñ¤«¤é²¿¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢ÅöÁ³¥³¥á¤â¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤ÈµîÇ¯¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ê¼¡¤ÎÇ¯¤â¡ËºÆÀ¸»º¤¬²ÄÇ½¤Ê²Á³Ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÅöÁ³¡¢Áý»º¤¹¤ë¤Ë¤âÀßÈ÷Åê»ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÁý»º¤Ç¥³¥á²Á³Ê¤¬¡Ë²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿ÂçÊÑ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÀÞ³Þ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤¹¤ë¤È£µ£ë£ç£³£µ£°£°±ß¤¯¤é¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×¡£¥³¥á¤òÁý»º¤¹¤ë¤Ê¤é¼ûÍ×¤âÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ûÍ×¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¢¦¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¢¦Í¢½Ð¤òÁý¤ä¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡£±¿Í£±Ç¯¤¢¤¿¤ê¤Î¥³¥á¾ÃÈñÎÌ¤Ï¡¢£¶£°Ç¯´Ö¤ÇÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îã¤¨¤Ð¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹ÀìÍÑ¤Î²ÚÎïÊÆ¤ä¡¢ÊÆÊ´¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤Ç¥³¥á¤ò¤â¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¹©É×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í¢½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤Î¥³¥áÍ¢½ÐÎÌ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÎÌ¤Ï£²£°£²£´Ç¯¤ÇÌó£´¡¥£µËü£ô¤È¤ï¤º¤«¡ÊÇÀ¿å¾ÊÄ´¤Ù¡Ë¡£À¯ÉÜÌÜÉ¸¤Ç¤Ï£²£°£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë£³£µËü£ô¡Ê£²£°£²£´Ç¯¤ÎÌó£¸ÇÜ¡Ë¤ËÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡Í¢½Ð¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÆüËÜ»ºÊÆ¤Ï³¤³°¤Ç¾¡¤Æ¤ë¡ÊÇä¤ì¤ë¡Ë¤Î¤«¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¹ñ»ºÊÆ¤Ï¹â¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡ÖÇä¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ëÀìÌç²È¤â¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥³¥á¤Ï¥³¥¹¥È¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¹â¤¹¤®¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¡£ÆüËÜ¤Î¥³¥áÀ¸»ºÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢À¤³¦¤Î¥³¥áÀ¸»ºÎÌ¤Ï±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Î¥³¥á¤Å¤¯¤ê¤Ë¤«¤«¤ë¥³¥¹¥È¡ÊÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¡Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î£·¡¥£¸ÇÜ¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥áÁý»º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¥«¥®¤È¤Ï¡©
¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï£¸·î£µÆü¡¢¡ÖÇÀ¶È¼Ô¤Î³§¤µ¤ÞÊý¤¬Áý»º¤ËÁ°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë»Ù±ç¤ËÅ¾´¹¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÞ³Þ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¹ñ¤òµó¤²¤Æ¤Î»Ù±ç¤òÀÚ¤ìÌÜ¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¢¦ÇÀ²È¤ËÊä½õ¶â¤òÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¦¢¦¿åÅÄ¤Î´ðÈ×À°È÷¢¦Í¢½Ð¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¢¦ÇÀÃÏ½¸Ìó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¹ñ¤Î»Ù±ç¤¬É¬Í×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥³¥á¤Å¤¯¤ê¤Ï¡ÖÀèºÙ¤ê¡×»º¶È¤Ç¤·¤¿¡£À¸»º¼Ô¤Î£¹³ä°Ê¾å¤¬£¶£°ºÐ°Ê¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÀ¸»º¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¼ã¤¤¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Ë¤¯¤¤´Ä¶¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¡¢Áý»º¤ËÅ¾¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤ò¡Ö¿êÂà»º¶È¡×¤«¤é¡ÖÀ®Ä¹»º¶È¡×¤ØÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Ì¤Íè¤Î¤¢¤ë»º¶È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ÈÀÞ³Þ¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£