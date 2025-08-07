¡È¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬´í¸±¤Ê±«¡É ·§ËÜ¸©Æâ¥Ôー¥¯¤Ï¡ÖÌ¤ÌÀ～¤¢¤¹Ä«¡×Èó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¶²¤ì¡Ò±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ó
8·î¤È¤·¤Æ¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·§ËÜ¸©Æâ¤Îº£¸å¤Î±«¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ò8/7¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å9»þ～¡Ó
¢§Í½ÁÛÅ·µ¤¿Þ
·§ËÜ¸©Æâ¤Î±«¤Ï7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å6»þ¸½ºß¡¢¾®¹¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î¥Ôー¥¯¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£ÉÕ¶á¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ°Àþ¤ÏÌÀÆü¡Ê8Æü¡Ë¤Ë¤«¤±¤ÆÄäÂÚ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Âçµ¤¤ÎÈó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
7Æü(ÌÚ)¸á¸å9»þ¤«¤é¤Î¡Ô±«¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Õ¤Ï²èÁü¤Ç·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§±«¤ÎÍ½ÁÛ
ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÌÀÆü¡Ê8Æü¡Ë¸áÁ°3»þ¤Ë¤Ï¡¢Å·ÁðÃÏÊý¤ä¿åËó¤Ê¤É¤Ç±«¤¬¶¯¤Þ¤ê»Ï¤á¤½¤¦¤Ç¡¢¼¡Âè¤Ë¡¢µåËáÃÏÊý¡¢±§¾ëÈ¬Âå¤Ê¤É¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿±«±À¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü¤ÎÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢·§ËÜ¸©ÆîÉô¤òÃæ¿´¤Ë1»þ´Ö¤Ë50¥ß¥ê¤Î¡ÖÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¡×¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¶¯¤¤¹ß¤êÊý¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Ö¤Î±¿Å¾¤¬´í¸±¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±«¤Î¤¿¤á¡¢²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ì¤ÐÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ò¤º¤é¤¹¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¯¤¤±«¤ÎÍ½ÁÛ¤ÏÅìÀ¾¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
±«¤ÏÌÀÆüÃëÁ°¤¯¤é¤¤¤Ë°ìÅÙÍî¤Á¤Ä¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Ìë¤Ë¤«¤±¤ÆÃÇÂ³Åª¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë±«±À¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌÉô¤Ï±«¤¬»ß¤à»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î±«¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤µ¤Ã¤Æ9Æü(ÅÚ)¤ÏºÆ¤Ó¹¤¯±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢Ä«¤«¤éÃëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ±«¤¬¶¯¤Þ¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¢§24»þ´Ö¤ÎÍ½ÁÛ±«ÎÌ
8Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹¤¯180¥ß¥ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î24»þ´Ö¤Ë150¥ß¥ê¡£¤½¤Î¸å10Æü(Æü)Í¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ150¥ß¥ê¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Áí±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡¡
ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£