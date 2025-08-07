´ü´Ö¸ÂÄê ÆÃÅµ¤¬1.5ÇÜ¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ªH.I.S. Mobile¡ÖÍ§¤À¤Á¡¦²ÈÂ²¾Ò²ð³ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
H.I.S. Mobile¤Ï¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¡ÖHIS¥â¥Ð¥¤¥ë7¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ÎÂè2ÃÆ¡ÖÍ§¤À¤Á¡¦²ÈÂ²¾Ò²ð³ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÆÃÅµ¤òÂçÉý¥¢¥Ã¥×¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò2025Ç¯8·î8Æü(¶â)17:00¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
H.I.S. Mobile¡ÖÍ§¤À¤Á¡¦²ÈÂ²¾Ò²ð³ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
2025Ç¯8·î8Æü(¶â)17:00¡Á18Æü(·î)10:00¡¡(11Æü´Ö)
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
Á´°÷(À©¸Â¤Ê¤·)
¡Ú¾Ò²ð¼ÔÆÃÅµ¡Û
Amazon¥®¥Õ¥È·ô1,500±ßÊ¬(1Ì¾¾Ò²ð¤Ë¤Ä¤¡¢ºÇÂç5²óÀþ¤Þ¤Ç)
¡ÚÈï¾Ò²ð¼ÔÆÃÅµ¡Û
·ÀÌó»öÌ³¼ê¿ôÎÁ È¾³Û(3,300±ß ¢ª 1,650±ß)
¡Ú»²¹Í¡§ÄÌ¾ïÈÇ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ¡Û
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î20Æü(¶â)10:00¡Á2025Ç¯9·î1Æü(·î)10:00
(1)»°¿ÆÅù¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¾Ò²ð¼Ô¤Î»°¿ÆÅù°ÊÆâ¤Î¿ÆÂ²
¡¦Èï¾Ò²ð¼ÔÆÃÅµ¡§·ÀÌó»öÌ³¼ê¿ôÎÁ È¾³Û
¡¦¾Ò²ð¼ÔÆÃÅµ¡¡¡§Amazon¥®¥Õ¥È·ô1,000±ßÊ¬
(2)¤ªÍ§Ã£¾Ò²ð¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¡¦ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Í§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¡¦Æ±Î½¤Ê¤É(À©¸Â¤Ê¤·)
¡¦Èï¾Ò²ð¼ÔÆÃÅµ¡§·ÀÌó»öÌ³¼ê¿ôÎÁ 10¡óOFF
¡¦¾Ò²ð¼ÔÆÃÅµ¡¡¡§Amazon¥®¥Õ¥È·ô1,000±ßÊ¬
¢¨Î¾¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤â¡¢1¾Ò²ð¥³¡¼¥É¤¢¤¿¤êºÇÂç5²óÀþ¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ê¤ÉÃ¯¤Ë¤Ç¤âHIS¥â¥Ð¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾Ò²ð¼Ô¡¦Èï¾Ò²ð¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ËÆÃÅµ¤ò¿ÊÄè¡£
ÄÌ¿®Èñ¤ò¸«Ä¾¤¹Êý¤¬Áý¤¨¤ëÃæ¡¢¤è¤ê¤ªÆÀ¤ËÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¾Ò²ð¼Ô¤Ë¤Ï¡¢1Ì¾¾Ò²ð¤Ë¤Ä¤ºÇÂç5²óÀþ¤Þ¤ÇAmazon¥®¥Õ¥È·ô1,500±ßÊ¬(500±ß¥¢¥Ã¥×)¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤Þ¤¿¡¢Èï¾Ò²ð¼ÔÁ´°÷¤Ø½é²ó»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤¬È¾³Û¤È¤Ê¤ê¡¢¾Ò²ð¤·¤¿Êý¤â¤µ¤ì¤¿Êý¤â¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²ÆµÙ¤ß¤Ç¿ÆÀÌ¤ä¤´Í§¿Í¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥ÛÂå¤¬·î³Û280±ß(ÀÇ¹þ)¡Á¤È¶È³¦ºÇ°Âµé¤Î³Ê°ÂSIM¡ÖHIS¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤ò¤¼¤Ò¿ÆÀÌ¤ä¤´Í§¿Í¤Ë¾Ò²ð¤¯¤À¤µ¤¤¡£
