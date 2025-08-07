ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢½÷À­¤ÎÂÎ½­À®Ê¬¤Î¤¦¤ÁÃËÀ­¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸Íý¡¦¿´Íý¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤Î·î·Ð´ü¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ëÂÎ½­¤ÎÃæ¤ÇÇÓÍñ´ü¤ËÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë»é¼ÁÂå¼ÕÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥È¤ÎÃË½÷´Ö¤Ç¡ÖÓÌ³Ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Human ovulatory phase-increasing odors cause positive emotions and stress-suppressive effects in males: iScience

https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(25)01348-3

½÷À­¤ÎÇÓÍñ´ü¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¡¢ÃËÀ­¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸Íý¡¦¿´Íý¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ëÂÎ½­À®Ê¬¤òÆÃÄê | ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¡¦ÇÀ³ØÉô

https://www.a.u-tokyo.ac.jp/topics/topics_20250729-1.html

¿Í´Ö¤Î¸Þ´¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÓÌ³Ð¡×¤ÏÈæ³ÓÅª·Ú»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤Í§¿ÍÆ±»Î¤ÏÂÎ½­¤¬»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½÷À­¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ëÃËÀ­¤È¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ­¤ÎÆ÷¤¤¡×¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¡×¤Ç´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÓÌ³Ð¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¿Í´Ö¤Ï¡ÖÆ÷¤¤¡×¤ÇÁê¼ê¤Î´¶¾ð¤òÓÌ¤®¼è¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë - GIGAZINE



ÆÃ¤Ë¡¢Æ°Êª¤ÎÀ¸¿£¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÎ½­¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£¼êÃÊ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥È¤ÎÃËÀ­¤â¡¢½÷À­¤ÎÇÓÍñ´ü¤ÎÂÎ½­¤òÂ¾¤Î»þ´ü¤è¤ê¤âÌ¥ÎÏÅª¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ½­¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®Ê¬¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£

ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÅì¸¶ÏÂÀ®»á¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢½­¤¤¤ò½¸¤á¤ëºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·î·Ð¼þ´ü¤Î³Æ»þ´ü¤Ë¤ª¤±¤ëæþ½­(¤ï¤­¤¬)¤ÎÀ®Ê¬ÁÈÀ®¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¸¦µæ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½­¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²÷¡¦ÉÔ²÷¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê½­¤¤¤Î¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢·î·Ð¼þ´ü¤ò·î·Ð´ü(M)¡¢ÍñË¦´ü(F)¡¢ÇÓÍñ´ü(O)¡¢²«ÂÎ´ü(L)¤Î4¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¡¢21¿Í¤Î½÷À­¥É¥Ê¡¼¤«¤éæþ½­¤òºÎ¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²¼¤ÎÂÎ½­¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÂÎ½­¤È°Û¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥×¥ëºÎ¼è»þ¤Î¥É¥Ê¡¼¤ÎÉÔ°Â¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥³¥¢¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ç·×84¤Î½­µ¤¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤¬°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ(Pleasantness)¥¹¥³¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÓÍñ´ü(O)¤Îæþ½­¥¹¥³¥¢¤ÏÂ¾¤Î»þ´ü¤è¤êÍ­°Õ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£



°Ê²¼¤Î²èÁü¤Ï½­¤¤¤Î¶¯ÅÙ(Intensity)¤Ë´Ø¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Î´ü´Ö¤â½­¤¤¤Î¶¯ÅÙ¤ÏÅý·×Åª¤ËÍ­°Õ¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÓÍñ´ü¤ÏÂ¾¤Î´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½­¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¼å¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½­¤¤¤ÎÀ®Ê¬¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£



¸¦µæ¤Ç¤Ï¼¡¤Ë¡¢4¤Ä¤Î´ü´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ª¤±¤ëæþ½­¤Î½­¤¤¤Î¼Á¤ò¡¢æþ½­¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë´øÈ¯À­Êª¼Á¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ê¬Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢ÇÓÍñ´ü¤Ë¡Ö(E)-geranylacetone¡×¡Ötetradecanoic acid¡×¡Ö(Z)-9-hexadecenoic acid¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»é¼Á´ØÏ¢²½¹çÊª¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¡¢¡Ö¹áÎÁÆþ¤ê²½¾ÑÉÊ¤ÎÆ÷¤¤¡×¡Ö¥·¥È¥é¥¹¤ÎÆ÷¤¤¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤­¤ë¡×¤ÈÃËÀ­¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Îæþ½­¤Èº®¹ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢æþ½­¤Ë¤¢¤ë¡Ö´À½­¤¤¡×¡ÖÀ¸½­¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤¬Í­°Õ¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¹¥¤Þ¤·¤¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÆ÷¤¤¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹æþ½­¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤«1À®Ê¬¤È¤Îº®¹ç¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3À®Ê¬Á´¤Æ¤òº®¹ç¤·¤¿¾ì¹ç¤ËºÇ¤â¹â¤¤ÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅìµþÂç³Ø¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜ¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÇÓÍñ´ü¤ËÁý²Ã¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤¬¡¢ÃËÀ­¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤ä½÷À­¤Î´é¤Î°õ¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ³Ð¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÃË½÷´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÓÌ³Ð¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢½÷À­¤ÎÂÎ½­¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿À¸Êª³ØÅª°ÕµÁ¤Î²òÌÀ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ½­Í³Íè¤Î´øÈ¯À­À®Ê¬¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃË½÷´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸«¤Î½ÅÍ×À­¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£