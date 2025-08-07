½÷À¤ÎÇÓÍñ´ü¤ËÁý²Ã¤·ÃËÀ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ëÀ¸Íý¡¦¿´Íý¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ëÂÎ½À®Ê¬¤òÅìÂç¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬ÆÃÄê
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢½÷À¤ÎÂÎ½À®Ê¬¤Î¤¦¤ÁÃËÀ¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀ¸Íý¡¦¿´Íý¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤òÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤Î·î·Ð´ü¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÇÊÑÆ°¤¹¤ëÂÎ½¤ÎÃæ¤ÇÇÓÍñ´ü¤ËÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë»é¼ÁÂå¼ÕÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤¬±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ò¥È¤ÎÃË½÷´Ö¤Ç¡ÖÓÌ³Ð¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤Î¸Þ´¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡ÖÓÌ³Ð¡×¤ÏÈæ³ÓÅª·Ú»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤Í§¿ÍÆ±»Î¤ÏÂÎ½¤¬»÷ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸¦µæ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢½÷À¤Ï¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬¤¤¤ëÃËÀ¤È¤¤¤Ê¤¤ÃËÀ¤ÎÆ÷¤¤¡×¤òÓÌ¤®Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿Í´Ö¤¬¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¡×¤Ç´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÓÌ³Ð¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶áÇ¯¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Æ°Êª¤ÎÀ¸¿£¹ÔÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂÎ½¤Ï½ÅÍ×¤Ê¾ðÊóÅÁÃ£¼êÃÊ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥È¤ÎÃËÀ¤â¡¢½÷À¤ÎÇÓÍñ´ü¤ÎÂÎ½¤òÂ¾¤Î»þ´ü¤è¤ê¤âÌ¥ÎÏÅª¤È´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬Ê£¿ô¤Î¸¦µæ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÎ½¤òÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤¹¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®Ê¬¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ÇÀ³ØÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÅì¸¶ÏÂÀ®»á¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢½¤¤¤ò½¸¤á¤ëºÇÅ¬¤ÊÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·î·Ð¼þ´ü¤Î³Æ»þ´ü¤Ë¤ª¤±¤ëæþ½(¤ï¤¤¬)¤ÎÀ®Ê¬ÁÈÀ®¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²áµî¤Î¸¦µæ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²÷¡¦ÉÔ²÷¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ê½¤¤¤Î¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾ÜºÙ¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢·î·Ð¼þ´ü¤ò·î·Ð´ü(M)¡¢ÍñË¦´ü(F)¡¢ÇÓÍñ´ü(O)¡¢²«ÂÎ´ü(L)¤Î4¤Ä¤ÎÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¡¢21¿Í¤Î½÷À¥É¥Ê¡¼¤«¤éæþ½¤òºÎ¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²¼¤ÎÂÎ½¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÂÎ½¤È°Û¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥µ¥ó¥×¥ëºÎ¼è»þ¤Î¥É¥Ê¡¼¤ÎÉÔ°Â¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥³¥¢¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ç·×84¤Î½µ¤¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¤¬°Ê²¼¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ(Pleasantness)¥¹¥³¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÓÍñ´ü(O)¤Îæþ½¥¹¥³¥¢¤ÏÂ¾¤Î»þ´ü¤è¤êÍ°Õ¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î²èÁü¤Ï½¤¤¤Î¶¯ÅÙ(Intensity)¤Ë´Ø¤¹¤ë¥°¥é¥Õ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤Î´ü´Ö¤â½¤¤¤Î¶¯ÅÙ¤ÏÅý·×Åª¤ËÍ°Õ¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÇÓÍñ´ü¤ÏÂ¾¤Î´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ½¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤ê¼å¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½¤¤¤ÎÀ®Ê¬¤¬½ÅÍ×¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¤Ç¤Ï¼¡¤Ë¡¢4¤Ä¤Î´ü´Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ª¤±¤ëæþ½¤Î½¤¤¤Î¼Á¤ò¡¢æþ½¤«¤éÊü½Ð¤µ¤ì¤ë´øÈ¯ÀÊª¼Á¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ê¬Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢ÇÓÍñ´ü¤Ë¡Ö(E)-geranylacetone¡×¡Ötetradecanoic acid¡×¡Ö(Z)-9-hexadecenoic acid¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»é¼Á´ØÏ¢²½¹çÊª¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¡¢¡Ö¹áÎÁÆþ¤ê²½¾ÑÉÊ¤ÎÆ÷¤¤¡×¡Ö¥·¥È¥é¥¹¤ÎÆ÷¤¤¡×¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÃËÀ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Îæþ½¤Èº®¹ç¤·¤¿·ë²Ì¡¢æþ½¤Ë¤¢¤ë¡Ö´À½¤¤¡×¡ÖÀ¸½¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÈÝÄêÅª¤Ê°õ¾Ý¤¬Í°Õ¤Ë·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¹¥¤Þ¤·¤¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÆ÷¤¤¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥¹æþ½¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤«1À®Ê¬¤È¤Îº®¹ç¤Ç¤âÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3À®Ê¬Á´¤Æ¤òº®¹ç¤·¤¿¾ì¹ç¤ËºÇ¤â¹â¤¤ÍÞÀ©¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÂç³Ø¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËÜ¸¦µæ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÇÓÍñ´ü¤ËÁý²Ã¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÀ®Ê¬¤¬¡¢ÃËÀ¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤ä½÷À¤Î´é¤Î°õ¾Ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ³Ð¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÃË½÷´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÓÌ³Ð¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢½÷À¤ÎÂÎ½¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿À¸Êª³ØÅª°ÕµÁ¤Î²òÌÀ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ½Í³Íè¤Î´øÈ¯ÀÀ®Ê¬¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃË½÷´Ø·¸¤òÎÉ¹¥¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¸«¤Î½ÅÍ×À¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£