µã¤±¤ë¡© ¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¤µ¤Ã¤¤Þ¤Ç²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÁÍ§¤Ë¡ÈÃ´¤¬¤ìÂà¾ì¡É¤Î°ìÉô»Ï½ª¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ¸÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Û¤Ã¤³¤ê
¡¡·ãÆ®¤Ë¼¡¤°·ãÆ®¡¢¤â¤Ï¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤è¤êÌÁÍ§¡£²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ÉÅ¨¤ò»î¹ç¸å¤ËÃ´¤®¾å¤²¤ÆÂà¾ì¤¹¤ë¡½¡½¡È¤Þ¤ë¤Ç¥Þ¥ó¥¬¤Î°ì¾ìÌÌ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥â¤¤»î¹ç¸å¤Î¤Ò¤ÈËë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´¶Æ°¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¿Í½÷»Ò¡¢ÂçÃÀ¤Ë¡ÈÃ´¤¬¤ìÂà¾ì¡É¤Û¤Ã¤³¤ê¥·¡¼¥ó
¡¡´ö¤Ä¤â¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤òÀ¸¤ó¤À¡Ö¥µ¥Þ¡¼¥¹¥é¥à2025¡×¤ÎÌ¾¾ìÌÌ¤¬¡¢WWE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½÷»ÒÀ¤³¦²¦ºÂ¤òÁè¤¤·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥ê¥¢¡¦¥ê¥×¥ê¡¼¤È¥¤¥è¡¦¥¹¥«¥¤¤ÎÍ§¾ð¤¬»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¤¥è¤¬¥ê¥¢¤ËÃ´¤¬¤ì¤ÆÂà¾ì¡×¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢Áª¼êÆ±»Î¤Îå«¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê½Ö´Ö¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢¡×¤ËÂ³¤¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤¬Â³¤¯Î¾¼Ô¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥¤¥è¤Ë¥ê¥¢¤¬Êü¤Ã¤¿¡È¥ê¥Ã¥×¡¦¥¿¥¤¥É¡É¤ò¤«¤¹¤á¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ê¥ª¥ß¤¬¥ê¥¢¤ò´Ý¤á¹þ¤àÆ¬Ç¾ºîÀï¤Ç¾¡Íø¡£¸½ºß¤Î½÷»Ò¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥óºÇ¹âÊö¤È¤â¸À¤¨¤ë¡È¥¤¥èÂÐ¥ê¥¢¡É¤Ïº£²ó¤âÌ¾¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¦¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Ç³¤¨¿Ô¤¤¿¥¤¥è¤ò¥ê¥¢¤¬Ã´¤®¾å¤²¤Æ¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾ÝÅª¤Ê¾ìÌÌ¡£¶¦¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¶¦Í¤µ¤ìÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÍ§¾ð¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤À¡×¡Ö¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡×¡Ö2¿Í¤Ç100»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¤â´Ñ¤¿¤¤¡×¡Öµã¤±¤ë¡Äµã¤±¤ë¡Äµã¤±¤ë¡Ä¡×¤È¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÅê¹Æ¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved