¡Ö´¶¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤É÷°µ¤ÈÇ®É÷¡×±Ä¶ÈÃæ¤Î¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¼ÖÇúÈ¯¡¡2ËÜ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼´Ì¤Ë°ú²Ð¤«¡Ä2¿Í¤±¤¬¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô
ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ»Ô¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¼Ö¤¬ÇúÈ¯¤·ÃË½÷2¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿»ö¸Î¡£
ÌÄ¤ê¶Á¤¯Âç¤¤ÊÇúÈ¯²»¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÕ¤ê¤Ë¹ß¤êÃí¤°Ìµ¿ô¤ÎÇËÊÒ¡£
ÆÍÇ¡¡¢¼Ö¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë½Ö´Ö¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
6Æü¸á¸å1»þ10Ê¬¤´¤í¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡Ö¼Ö¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¼Ô¤«¤é110ÈÖÄÌÊó¡£
Åö»þ¡¢¼þÊÕ¤ÎÅ¹¤Ï±Ä¶ÈÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ï°ì»þÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Ë¤¤¤¿µÒ¤Ï¡Ö¥É¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Çú²»¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡Ö·úÊª¤âÍÉ¤ì¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤âÍÉ¤ì¤¿¡£´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É÷°µ¡¦Ç®É÷¤ò´¶¤¸¤ÆÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤«¤é¤Ï¡¢ÇúÈ¯¸å»¶¤é¤Ð¤Ã¤¿ÇËÊÒ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤Î´Ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¥¬¥¹¤òÊ®¼Í¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥í¥³¥í¤ÈÅ¾¤¬¤ëÍÍ»Ò¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎ¡¢¼ÖÆâ¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï2ËÜ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼´Ì¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç¥¬¥¹¤Ë°ú²Ð¤·ÇúÈ¯¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ÇúÈ¯¤·¤¿¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿40Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÎÙ¤Î¼Ö¤Ë¤¤¤¿30Âå¤Î½÷À¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¾Ü¤·¤¤»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£