¡¡Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÁêÍÕ²íµª¡¢¾¾²¼Æà½ï½Ð±é¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ££Ó£Ó£Â£Ã¶¯¹ÔÈÈ·¸¡×Âè£µÏÃ¤¬£¶Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢²ÏÀîÉß¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»ö·ïÈï³²¼Ô¤Î»àÂÎÌòÇÐÍ¥¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏâÃÅç½¨ÏÂ¡£ßÀÅÄÎ¶¿Ã¤¬£²Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÁÐ»ÒÀÄÇ¯¤Î¼ÂÉã¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¼Î¤Æ¤¿Â©»Ò¤ÎÁ°¤Ë¶âÁ¬ÌÜÅª¤Ç¸½¤ì¡¢¶¼Ç÷¤·¤Æ¤¯¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ê¥Á¥ó¥Ô¥é¤ò²ø±é¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë£±£°Âå¾·³ÆÁÀî²È¼£Ìò¤È¤ÏÍîº¹¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¥¯¥ºÌò¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡ÖâÃÅç½¨ÏÂ¤µ¤ó¥¯¥é¥¹¤ÎÌò¼Ô¤µ¤ó¤¬Èï³²¼ÔÌò¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖâÃÅç½¨ÏÂ¤µ¤ó¤¬¥¯¥ºÃË¡ª¡©¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¥ã¥¹¥È¹ë²Ú¤À¤Í¤³¤Î¥É¥é¥Þ¡×¡Ö°¤½¤¦¤Ê´é¡×¡ÖÈï³²¼ÔÌò¤ËâÃÅç½¨ÏÂ¤µ¤ó¤È¤Ï¡¡¤Ê¤ó¤ÈìÔÂô¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¥²¥¹¤¤°¤Þ¤·¤Þ¡×¡Ö°¤¤Ìò»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö°¤¤´é¤·¤È¤ë¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊºÇÄã¤Î¥¯¥ºÌò¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¥¯¥ºÃË±é¤¸¤Æ¤ë¤È¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁþ¤é¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤«¤é¤µ¤¹¤¬¤È¤·¤«¡×¡Ö¾·³ÍÍ¤ÎâÃÅç½¨ÏÂ¤¬¥Á¥ó¥Ô¥éÌò¡Ä¡×¡Ö¥ä¥¯¥¶Ìò¤â¾å¼ê¤¤¤Ê¡×¡Ö´°Á´¤Ë¤Õ¤ê¤¤Ã¤¿¥¯¥º¤Ã¤×¤ê¤ÇÅ·À²¤ì¡×¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¯¥½¿ÆÉã¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£