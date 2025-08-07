¼Æºé¥³¥¦¡¦ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤é¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤ò²£»ý¤Á¡¡±Ç²èÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëºÆ¸½
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼Æºé¥³¥¦¡¢ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢ÀÄ»³É±Çµ¡¢Ì£¸µÍÔÂç¡¢ÃæÌîÎÌÂÀ´ÆÆÄ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø·»¤ò»ý¤Á±¿¤Ù¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¡Ù¡Ê11·î28Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏª¾å±Ç²ñÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¤¹¤®¡Ä¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¼Æºé¥³¥¦
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦Â¼°æÍý»Ò¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø·»¤Î½ª¤¤¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢Àä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·»¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤¹²ÈÂ²¤Î¡È¤Æ¤ó¤Æ¤³¤Þ¤¤¡É¤Ê4Æü´Ö¤òÉÁ¤¯¡£¼Æºé¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Íý»Ò¤ò±é¤¸¡¢Íý»Ò¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¤¿¡È¥À¥á·»¡ÉÌò¤ò¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸µºÊ¡¦²ÃÆà»ÒÌò¤ËËþÅç¡¢·»¤ÎÌ¼¡¦ËþÎ¤ÆàÌò¤ËÀÄ»³¡¢·»¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤¿Â©»Ò¡¦ÎÉ°ìÌò¤òÌ£¸µ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡»£±Æ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤ç¤¦½é¤á¤Æ°ìÈÌµÒ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¡£¼ç±é¤Î¼Æºé¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤â¤À¤Ã¤¿¤éºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤êµÒ´ÑÅª¤Ë´Ñ¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¼«Ê¬¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤«¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²¹½À®¤â°ã¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¡Ê±Ç²è¤ò¡Ë´Ñ¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤´²ÈÂ²¤¬¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Ê¤¬¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¡ÊËþÅç¡Ë¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤òÄ¹¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¡¢´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¡ÊËÜºî¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤âÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¿¥¤ê¸ò¤¶¤Ã¤Æ¥Þ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤â´Ñ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÅÙ²ÈÂ²²ñµÄ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼±é¤¸¤ë¡È¥À¥á·»¡É¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤âÅÐ¾ì¡£½Ð±é¼Ô4¿Í¤Ç²£¤Ë»ý¤Á¡¢±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤òºÆ¸½¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÈþµÓ¤¹¤®¡Ä¡ª¥ß¥Ë¥¹¥«°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¼Æºé¥³¥¦
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ºî²È¡¦Â¼°æÍý»Ò¤Ë¤è¤ë¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø·»¤Î½ª¤¤¡Ù¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢Àä±ï¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿·»¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÆ°¤½Ð¤¹²ÈÂ²¤Î¡È¤Æ¤ó¤Æ¤³¤Þ¤¤¡É¤Ê4Æü´Ö¤òÉÁ¤¯¡£¼Æºé¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦Íý»Ò¤ò±é¤¸¡¢Íý»Ò¤òÍÄ¤¤º¢¤«¤é¿¶¤ê²ó¤·Â³¤±¤¿¡È¥À¥á·»¡ÉÌò¤ò¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬±é¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸µºÊ¡¦²ÃÆà»ÒÌò¤ËËþÅç¡¢·»¤ÎÌ¼¡¦ËþÎ¤ÆàÌò¤ËÀÄ»³¡¢·»¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÊë¤é¤·¤¿Â©»Ò¡¦ÎÉ°ìÌò¤òÌ£¸µ¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ¤ò²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¡Ö¡ÊËþÅç¡Ë¤Ò¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÁêÃÌ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤òÄ¹¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¤ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¡¢´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¡¢¡ÊËÜºî¤Ç¡Ë¼«Ê¬¤Î²ÈÂ²¤Ø¤Î»×¤¤¤âÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¿¥¤ê¸ò¤¶¤Ã¤Æ¥Þ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎËÜ²»¤È¤¤¤¦¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¤¢¤ê¤«¤¿¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤â´Ñ¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é°ìÅÙ²ÈÂ²²ñµÄ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ËÜºî¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼±é¤¸¤ë¡È¥À¥á·»¡É¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤âÅÐ¾ì¡£½Ð±é¼Ô4¿Í¤Ç²£¤Ë»ý¤Á¡¢±Ç²è¥¿¥¤¥È¥ë¤òºÆ¸½¤¹¤ë·Á¤Ç¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£