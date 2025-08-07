¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢¡ÈºÊ¡É¹À¥¤¹¤º¤Î¼åÅÀ¤òÈ¯¸«¡©¡¡±Ç²è»£±ÆÃæ¤Î¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¤ÈëÏÃ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£·àÃæ¤Ç¤ÏÉ×ÉØÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤¬¡¢»£±ÆÈëÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¹À¥¤¬¡Ö¤³¤ì¤Ï»ä¤¬°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾¾²¼¤Î¡Ë¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò·ë¤Ö¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¼ÂÀ¸³è¤Ç¡Ë·ë¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£²¿²ó¤âÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÈÖ¤À¤±¤¹¤´¤¯Ã»¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¹ðÇò¡£¾¾²¼¤Ï¡Ö¹À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢²¿¤Ç¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤µ¤ì¤ëÊý¤Ç¡¢ÎÁÍý¤Î¥·¡¼¥ó¤â¿á¤ÂØ¤¨¤Ê¤·¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ç¹À¥¤µ¤ó¤¬¤»¤ê¤Õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È°Õ³°¤Ê¼åÅÀ¤Ë¤Û¤Û¤¨¤ß¡¢¤È¤Ê¤ê¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¹À¥¤â¡Ö¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´é¤Ç¤ª¼Çµï¤òÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò±Ç²è²½¡£¤¢¤ë½÷À¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤Ò¤È²Æ¤Îµ²±¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡Ò±³¡Ó¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐ°æ·Ä´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
