¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®¿·³°¹ñ¿Í¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹¤Î½éÂÇÀÊ¤ÏÅê¥´¥í¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÂÇÀÊ¤Ë¡×¡Ä£³·³Àï
¢¡¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¸òÎ®Àï¡¡µð¿Í£³·³£²¡½£°ÅìÍÎÂç¡Ê£·Æü¡¦£Çµå¾ì¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹³°Ìî¼ê¤¬ÍèÆü¸å½éÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡£³·³¡¦ÅìÍÎÂçÀï¤Î£¶²ó£±»à¤ÇµµÅÄ¤ÎÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¡£¶ðÅÄ£³·³´ÆÆÄ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¼Ú¤ê¤ÆÂÇÀÊ¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÅê¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£²£°£°¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£²£·¥¥í¤ò¸Ø¤ëº¸¤ÎÂçË¤¡£ÍèÆü¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡ÖÂÎÎÏÅª¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤ÈÍê¤â¤·¤«¤Ã¤¿¡£