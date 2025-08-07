B¡õZAIÌð²ÖóÕ¡¡ÁêËÀ¤Ï¥¨¥ì¥¥Ù¡¼¥¹¡Ö10Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤Æ°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î8¿ÍÁÈ¡ÖB¡õZAI¡×¤ÎÌð²ÖóÕ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡¡¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡×¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÁêËÀ¤È¤·¤ÆÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¤Ë¡Ö¥¨¥ì¥¥Ù¡¼¥¹¡×¤òµó¤²¤¿¡£²»ÂçÂ´¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤â¥Ù¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¤ç¤¦¤â1»þ´ÖÁ°¤Þ¤ÇEX¥·¥¢¥¿¡¼¡ÊÏ»ËÜÌÚ¡Ë¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â±éÁÕ¤ò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤³¤ÎÆü¤âÄ¾Á°¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¡£¡Ö10Ç¯Á°¤ËÇã¤Ã¤Æ°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤À¤Ëº¤¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¡¢°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤·¤¯ÁêËÀ¡×¤È°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î´ü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£