¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤¬£·Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½©¾ì½ê¡ÊÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡¢£¹·î£±£´Æü½éÆü¡Ë¤ÇºÆÆþËë¤¬³Î¼Â¤Ê½½Î¾¡¦¾ÅÆîÇµ³¤¡Ê¹âÅÄÀî¡Ë¤¬ËëÆâ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤é¤È£´ÈÖ¼è¤Ã¤Æ£±¾¡¡£ÅÚÉ¶²¼¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤Ë½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡ÖÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ä¹¶¤á¤ë¤È¤¤ÎÂ¤Î°ÌÃÖ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ï£²£³Ç¯²Æ¾ì½ê°ÊÍè¤Î½½Î¾¤Ç·Þ¤¨¤¿¤¬¤É¤¦£²ËçÌÜ¤Ç£±£°¾¡¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¼ÙÇ°¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤Æ³Ì¤òÇË¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£