ËëÆâ¡¦¹ë¥Î»³¡¢¥´¥ë¥Õ¡¦»³²¼ÈþÌ´Í¤ÎÁ´±Ñ£Ö¤Ë»É·ã¡Ö¼«Ê¬¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡Æ±¤¸¿²²°Àî»Ô½Ð¿È
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤¬£·Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¸Å²Ï»Ô¤Î¥¤¡¼¥¨¥¹¤Ï¤Ê¤â¤âÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ËëÆâ¡¦¹ë¥Î»³¡ÊÉð·¨¡Ë¤Ï´Ø¼è½°¤Ë¤è¤ë¿½¤·¹ç¤¤·Î¸Å¤Ç¾®·ë¡¦²¤¾¡ÇÏ¤é¤ÈÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤ÆÄ´À°¡£Àè¾ì½ê¤ÏÀ¾Á°Æ¬£¶ËçÌÜ¤Ç£¹¾¡£¶ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤¿¤¬¡Ö²¿²ó¤â¾å°ÌÀï¤Ç¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë·Î¸Å¡¢½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡º£·î£³Æü¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î»³²¼ÈþÌ´Í¡Ê¤ß¤æ¤¦¡¢²Ö²¦¡Ë¤¬£Á£É£ÇÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤òÀ©¤·¤¿¡£Æ±¤¸Âçºå¡¦¿²²°Àî»Ô½Ð¿È¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î²÷µó¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£