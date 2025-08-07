Êì¿Æ¤ò¿ô½½²ó½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô ¥±¥¬¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç17ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤òÂáÊá¡Ô¿·³ã¡Õ
Êì¿Æ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ë½»¤àÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê17¡Ë¤¬7Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï7Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç40ÂåÊì¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±¦Â¤ä¹ø¤Ê¤É¤ò¿ô½½²ó½³¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢±¦Â¤ËÆâ½Ð·ì¤Î¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Éã¿Æ¤«¤é¡ÖÂ©»Ò¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¤¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
