Êì¿Æ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ë½»¤àÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê17¡Ë¤¬7Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï7Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç40ÂåÊì¿Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢±¦Â­¤ä¹ø¤Ê¤É¤ò¿ô½½²ó½³¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢±¦Â­¤ËÆâ½Ð·ì¤Î¥±¥¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Éã¿Æ¤«¤é¡ÖÂ©»Ò¤¬Ë½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

·Ù»¡¤Ï»ö·ï¤Î¤¤¤­¤µ¤Ä¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£