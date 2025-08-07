º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤Í¡×¡¡¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼º´µ×´ÖÀë¹Ô»á¡Ê49¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë6Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Öº´µ×´ÖÀë¹Ô¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë3¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦J-WAVE¡ÖGURU¡¡GURU!¡×¡Ê¿åÍËÌë10¡¦00¡Ë¤Ç¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤Æ¤Î½Ð±é¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖGURU¡¡GURU!¡×¿åÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¡Ö¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡×Á°ÅÄÍµÂÀ¤¬Àè·î7Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áµÙÍÜ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÈÖÁÈ¤ò·çÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º´µ×´Ö¤ÏÂåÂÇ¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¸µAKB48¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¤ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¡Î±¡¢21ºÐ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¡¢2»þ´ÖJ-WAVE¤Ç10»þ12»þ¤Ç¡¢·Ý¿Í¤ÎÁêÊý¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë1¿Í¤Ç²ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡£¥á¡¼¥ëÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¤¤¸¤Ã¤Æ¡£¥Þ¥¸¤ÇËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÀä»¿¡£¡Ö¤¢¤ì¤ÏÀ¨¤¤¤Í¡¢¥á¡¼¥ëÆÉ¤ß¤â¤¦¤Þ¤¤¤·¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖCMÃæ¤ËÊÑ¹¹¡ÄÊ¡Î±¤Î½ê¤Ë¤À¤±iPad¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¡Î±¤Ë¤À¤±¡Ê¾ðÊó¤¬¡ËÆþ¤Ã¤Æ¡È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿OK¤Ç¤¹¡£¤¸¤ã¤¢¤³¤³´¬¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£1¿Í¤ÇiPad¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤ë¡×¤ÈË«¤á¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤Ã¤Á¼ê½ñ¤¤Î¥«¥ó¥Ú¤Ç¡¢¡Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ËÄ¾ÀÜ¥Ö¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡È¡¡²¿Ê¬¤Þ¤Ç¤Ë³«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡×¤ÈËÜÈÖÁÈ¤ÈÈæ³Ó¡£¡ÖÁ´Éô¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤¾J-WAVE¡£iPad¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤«¤é»Ø¼¨¤¬ÆÏ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¡£²¶¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¼«¿È¤é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¹³µÄ¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£