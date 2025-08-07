¡ÚÂîµå¡Û18ºÐ¤Î¾¾Åçµ±¶õ¤¬·ãÆ®À©¤·½éÀïÆÍÇË¡¡2²óÀï¤Ï¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É¤È¡¡WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º³«Ëë
¡¡¡þÂîµå¡¦WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºÂè1Æü¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡³«Ëë¤·¤ÆÃË½÷¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°20°Ì¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬Æ±22°Ì¤ÎÍû¾°Þ¬¡Ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥¹¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤Ë3¡½2¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ2²óÀï¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤Ï¸ß¤¤¤Ë¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢16¡½18¤ÇÍî¤È¤¹¡£Âè2¥²¡¼¥à¤â¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë9¡½11¤ÇÍî¤È¤¹¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âè3¥²¡¼¥à¡£7¡½7¤«¤é¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤Æ11¡½8¤ÇÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Âè4¥²¡¼¥à¤Ï5¡½5¤«¤éÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤Æ11¡½6¤Ç¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¡£ºÇ½ª¤ÎÂè5¥²¡¼¥à¤Ï0¡½1¤«¤é6Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Àª¤¤¤Î¤Þ¤Þ11¡½7¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤ÆÍû¾°Þ¬¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÂè2¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ë0¡½2¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¹±ò´ÆÆÄ¤ÎÀ¼±ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»î¹ç¸å¤Î¾ìÆâ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç·ãÆ®¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿18ºÐ¡£2²óÀï¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°7°Ì¤Î¥È¥ë¥ë¥¹¡¦¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£