¡ÚWWE¡ÛÊÆÂç¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬ÆüËÜÂç²ñ»²ÀïÇ®Ë¾¤â¡Ä¥Õ¥¡¥ó»¿ÈÝ¡ÖÌµ¿À·Ð¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÀï¤¦»Ñ¤Ï¸«¤¿¤¤¡×
¡¡YouTuber¤ÇWWE¤Ë¤â»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ê30¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¼«¿È¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖIMPAULSIVE¡×¤ò¹¹¿·¡£10·î³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWWEÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î»²Àï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¸½WWE½÷»Ò²¦¼Ô¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡Ö¥È¥ê¥×¥ëH¤Ë¡È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡É¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È10·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎWWEÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼»²Àï¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ï³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¶¦´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢17Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÎÉÙ»Î»³Ï¼¡¦ÀÄÌÚ¥±¸¶¼ù³¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤¿¤áÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÌÔÎõ¤ÊÈãÈ½¤òÍá¤ÓÂç±ê¾å¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¸ø¤Î¾ì¤Ç¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¿ÅÙ¤â¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¡¼¥¬¥ó¤ÎÆüËÜÂç²ñ»²Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤¹¤ë¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¤Ï¸«¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡×¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ë¤±¤ÉÍè¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµ¿À·Ð¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡ÖWWE¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÎ®ÀÐÌÌÅÝ¤Ê¤ó¤ÇÍè¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤è¡×¡ÖWWE¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÍè¤ë¤Ê¤é¤«¤Þ¤Ø¤ó¡×¡ÖÎ®ÀÐ¤Ë¤¢¤ì¤Ïµö¤µ¤ì¤ó¤¾¡×¡ÖÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤¿¤¤¤«¤éÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö°ìÈÌÁØ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ó¤Ê³Ð¤¨¤Æ¤ë¤â¤ó¤«¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É»¿ÈÝ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï2300Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤ò»ý¤Ä¥¢¥á¥ê¥«¤ÎYouTuber¤Ç¡¢2019Ç¯11·î¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2021Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢5³¬µéÀ©ÇÆ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥Õ¥í¥¤¥É¡¦¥á¥¤¥¦¥§¥¶¡¼¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈKO¤«¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Î¤ß¤Ç¾¡ÇÔ¤¬¤Ä¤¯¥ë¡¼¥ë¤Ç8¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥óÀï¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤òÀï¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏWWE¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ²¦¼Ô¤Ë¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£