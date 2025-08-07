IIJÂè1»ÍÈ¾´ü¤ÏÁý¼ýÁý±×¡¢JAL¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬¹¥Ä´
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡ÊIIJ¡Ë¤Ï7Æü¡¢2026Ç¯3·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤Ï768²¯2000Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ+6.7¡ó¡Ë¡¢Çä¾åÁíÍø±×¤Ï166²¯9000Ëü±ß¡Ê+18.1¡ó¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï60²¯3000Ëü±ß¡Ê+34.6¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥µー¥Ó¥¹¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¡¢SI¤Ê¤É¤¬¹¥Ä´¤Ç¡¢Áý¼ýÁý±×¤ò¤±¤ó°ú¡¢ÄÌ´ü·×²è¤Ë¸þ¤±¤Æ½çÄ´¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼Ò¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î³ÈÄ¥¹©»ö¤ä¿·Åï¤Î²ÔÆ¯³«»Ï¤Ê¤É¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¸«¤¿ÀßÈ÷¼ýÍÆ¥¹¥Úー¥¹¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¶¯²½
¡¡ÀâÌÀ²ñËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÃ«ÏÆ¹¯É§»á¤«¤é¡¢ºòÇ¯È¯À¸¤·¤¿IIJ¥»¥¥å¥¢MX¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ðÊóÏ³±Ì»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤Î¿ÊÄ½¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¿¶¤ëÉñ¤¤¸¡ÃÎ¤Î¶¯²½¡×¤Ï6·î26Æü¤Ë¡¢¡ÖWeb¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©ー¥ë¤ÎÂ¿ÁØ²½¡×¤Ï7·î23Æü¤Ë¼ÂÁõ¤ò´°Î»¤µ¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¡¢¥µー¥Ó¥¹Á´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¼ÒÄ¹Ä¾³í¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢É¬Í×¤ÊÂÐºö¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¸Ä¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÃ«ÏÆ»á¤Ï¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ë»à³Ñ¤¬¤Ê¤¤¤«¤Î³ÎÇ§¤«¤é»Ï¤á¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¡ÊIIJmio¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤á¤ë»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¹¥Ä´¤ÊIIJmio¡¢JAL¥â¥Ð¥¤¥ë¤â¤±¤ó°ú
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë´ØÏ¢¤Î¿ô»ú¤ò¸«¤ë¤È¡¢Çä¾å¹â¤Ï130²¯1000Ëü±ß¡Ê¡Ü8.3¡ó¡Ë¡£Áí²óÀþ¿ô¤Ï577.2Ëü²óÀþ¡Ê¡Ü74.8Ëü²óÀþ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£MVNO¤äMVNE¤âÍ¥°Ì¤ËÅ¸³«¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢MVNE¤Î¸ÜµÒ¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯Æ±´üËö¤Î195¼Ò¤«¤éº£´üËö¤Î202¼Ò¤Þ¤Ç¿Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢4·î¤ËÄó¶¡¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖJAL¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±²óÀþ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ü6.1Ëü²óÀþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Çä¾å¹â¤Ç¤Ï¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¤¬127²¯3000Ëü±ß¡Ê¡Ü9.4¡ó¡Ë¤Ç¤¦¤ÁMVNE¤¬28²¯9000Ëü±ß¡Ê+4.2¡ó¡Ë¡£¸Ä¿Í¸þ¤±¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÀÜÂ³¥µー¥Ó¥¹¤Ï69²¯6000Ëü±ß¡Ê¡Ü5.4¡ó¡Ë¡¢¤¦¤ÁIIJmio¤Ï61²¯1000Ëü±ß¡Ê¡Ü7.0¡ó¡Ë¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£
¡¡´ü½é¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Çー¥¿ÀÜÂ³ÎÁ¤ÎÃ±²ÁÄã²¼¤ÏÁ°Ç¯ÅÙ¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³°Ãí¿Í·ïÈñ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¡¢Á´ÂÎÅª¤ÊÈñÍÑ¤âÁý²Ã·¹¸þ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
JAL¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ïº£¸å¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë´ØÏ¢¤ÎÏÃÂê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ç¤Ê¼Áµ¿¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£²óÅú¼Ô¤ÏÃ«ÏÆ¼ÒÄ¹¡£
――MNO³Æ¼Ò¤ÎÎÁ¶â²þÄê¤¬Ä¾¶á¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢IIJmio¤äMVNE»ö¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
Ã«ÏÆ»á
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢²óÀþ¿ô¤ÈÇä¾å¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ç¡¢½çÄ´¤Ê¿ä°Ü¡£·Ð¾ï¼ý»Ù¤â¹õ»ú¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡IIJmio¤â3·î¤Ë¥×¥é¥ó¤ò²þÄê¤·¡¢½¾Íè¤è¤ê¤âÂçÍÆÎÌ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¼Ò¤ÎÆ°¸þ¤âÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Î3·î²þÄêÊ¬¤Î¸ú²Ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²òÌóÎ¨¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹²þÁ±¤ä¥æー¥¶ー¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¡¢Ä¹´üÍøÍÑÆÃÅµ¤Ê¤É¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ò½Å»ë¤·¤¿»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢4·î¤ËÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖJAL¥â¥Ð¥¤¥ë¡×¤¬Èó¾ï¤Ë¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥ìー¥¸ÆÃÅµ¤Ê¤É¤¬¥æー¥¶ー¤«¤éÉ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤áºÙ¤«¤Ê¥Ëー¥º¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¡¢º£¸å¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î¥µー¥Ó¥¹¤â¹¥Ä´¤Ç¡¢Á´¤¯°ã¤¦¶È³¦¤«¤é¤âÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤âºÇ¶á¡¢Èó¾ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥æー¥¶ー·²¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»Ô¾ì¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£MVNO¡¢MVNEÎ¾Êý¤«¤é»Ô¾ì¤Î³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
Ã«ÏÆ»á
――JAL¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÂÖ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢º£¸å¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
Ã«ÏÆ»á
¡¡JAL¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î1¤Ä¤À¤¬¡¢¤¤¤ï¤ÐOEM¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¹¤ë·Á¤Ç½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥Þ¥¤¥ìー¥¸¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤¿¤Á¡£¤³¤ì¤¬1¤Ä¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê·Á¤¬º£¸å¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡MVNO¤äMVNE¤È¤·¤Æ¤Î»Ù±ç¤Î·Á¤È¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¼°¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎJAL¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ï¡ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¡É¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢IIJmio¤Î¾å¤Ë²Ö³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
――MNO³Æ¼Ò¤«¤é¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤È¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É¥ë¥×¥é¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IIJmio¤Ç¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
Ã«ÏÆ»á
¡¡IIJmio¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥æー¥¶ー¥Ëー¥º¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥â¥Ð¥¤¥ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÏÂçÁ°Äó¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¡Æ¤¤ÎÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤Ë´Þ¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£