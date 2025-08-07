Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤¬µ¢µþ¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤Ç1½µ´Ö¤ÎÀÅÍÜ½ª¤¨
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤Ï¡¢º£·î1Æü¤«¤éÀÅÍÜ¤Î¤¿¤áË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤Î¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤«¤éµ¢µþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤Ïº£·î7Æü¸á¸å6»þº¢¡¢1½µ´Ö¤ÎÀÅÍÜ¤ò½ª¤¨¹Äµï¡¦¸æ½ê¤ËÌá¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾ÊÅ²¼¤ÏÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ëº£·î1Æü¡¢ÆÃÊÌÎó¼Ö¤ÇÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¤ËÆþ¤ê¡¢°ËÆ¦µÞ²¼ÅÄ±Ø¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿»ÔÌ±¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¹Ä¤´°ì²È¤Î¿Üºê¸æÍÑÅ¡¤Ç¤ÎÀÅÍÜ¤Ï¡¢2019Ç¯°ÊÍè6Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï¶ÐÌ³Àè¤ÎÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢º£·î5Æü¡¢Î¾ÊÅ²¼¤è¤êÀè¤Ëµ¢µþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
