¡Ö¥ª¥à¥Ä¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¤¤¿¡×ÄÌÊó¡Ä£³ºÐÄ¹½÷¤òÃÖ¤¤¤Æ³°½ÐÍÆµ¿¡¢£²ÅùÎ¦Áâ¤ÈºÊ¤òÂáÊá
¡¡ÍÄ¤¤Ì¼¤ò¼«Âð¤ËÊüÃÖ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»·Ù»¥ËÚÅì½ð¤Ï£·Æü¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâËÌÉôÊýÌÌ¹Ò¶õÂâ¤ÎÃËÀ£²ÅùÎ¦Áâ¡Ê£²£´¡Ë¤È¥Ñ¡¼¥È½¾¶È°÷¤ÎºÊ¡Ê£²£µ¡Ë¤òÊÝ¸îÀÕÇ¤¼Ô°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï£¶·î£²£µÆü¸á¸å£²»þº¢¤«¤é¿ô»þ´Ö¡¢Ä¹½÷¡Ê£³¡Ë¤ò»¥ËÚ»ÔÅì¶èÆâ¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë»Ä¤·¤Æ³°½Ð¤·¤¿µ¿¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤âÍÆµ¿¤òÇ§¤á¡¢¡Ö£²¿Í¤ÇÇã¤¤Êª¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±Æü¸á¸å£³»þÈ¾º¢¡¢¡Ö¥ª¥à¥Ä¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾®¤µ¤Ê½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¡×¤È£±£±£°ÈÖ¤¬¤¢¤ê¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿Æ±½ð°÷¤¬Ä¹½÷¤òÊÝ¸î¤·¤¿¡£Ç¤°Õ¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ËÉ×¤Ï¡Ö»Å»ö¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¸å¡¢£±¿Í¤ÇÌ¼¤Î¤ª²Û»Ò¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÊ¤â¡Ö»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº¤Çµõµ¶¤Î¶¡½Ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£