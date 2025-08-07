¡Ö¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¡×¹õÌøÅ°»Ò¤¬¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿ZÀ¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¡È°Õ³°¤Ê¥Ð¥ó¥É¡É
8·î6Æü¡¢¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²° 50Ç¯ÌÜ¿¼·¡¤êSPÂè2ÃÆ »þÂå¤òºÌ¤Ã¤¿²Î¼ê¡õ¥¢¥¤¥É¥ëÊÔ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÏÃÂê¤Î¿Í¤äÃøÌ¾¿Í¤È¡¢»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¡Ê91¡Ë¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï50Ç¯Ê¬¤Î±ÇÁü»ñÎÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²Î¼ê¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤¬½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹õÌø¤¬°Õ³°¤Ê¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê52¡Ë¤ËÆÍÁ³¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬ºÇ¶á¤Î²Î¼ê¤Çº£¡¢²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤ÏMrs. GREEN APPLE¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤¿¹õÌø¡£¥Ý¥«¥ó¤È¤¹¤ë¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Ö¤É¤³¾ðÊó¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¥«¥ó¥Ú¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Þ¥Ä¥³¤¬¡Öº£¡¢»ä¤¬¸«¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢Å°»Ò¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤¬Mrs. GREEN APPLE¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¤Ê¡© ¤¸¤ã¤¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡×¤È¡¢¤È¤Ü¤±¤¿¤è¤¦¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤éÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤Î¿ôÆüÁ°¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¹õÌø¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËMrs. GREEN APPLE¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¿¿Áê¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¹õÌø¤¬¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈMrs. GREEN APPLE¤Ë²ñ¤¦ÊýË¡¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ã¤Æ¡¢Àµ¼°¤Ë¥Æ¥ìÄ«¤«¤é¡ØÅ°»Ò¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ÇÅ°»Ò¤ÎÉô²°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤éÂ¿Ê¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡ÖËÜÅö¡©¡¡¤¸¤ã¤¢Mrs. GREEN APPLE¡¢´Ñ¤Æ¤é¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¬¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¥Þ¥Ä¥³¤Ï¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È»ä¤¬¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¡Ä¡Ä¡¢½Ð¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê72¡Ë¤ÈÌî¸ý¸ÞÏº¡Ê69¡Ë¤¬Â³¤±¤Æ¥²¥¹¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£°ìÄÌ¤ê¥È¡¼¥¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¸¦¤¬¡Ö¤¢¡¢Mrs. GREEN APPLE¡¢¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤Þ¤¿¤â¤äMrs. GREEN APPLE¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£
¸¦¤¬¼Â¤ÏMrs. GREEN APPLE¤È¡ÖÍ§Ã£¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤Í¤¨¡¢º£ÅÙ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤Èº©´ê¡£¸¦¤¬¡Ö¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¸À¤Ã¤È¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤È¡¢¹õÌø¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡¡¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖZÀ¤Âå¤¬Áª¤Ö2024Ç¯²¼È¾´ü¥È¥ì¥ó¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¡ÊZÁí¸¦Ä´¤Ù¡Ë¤Î¡ÈÎ®¹Ô¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¤Ç1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ZÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¯»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëMrs. GREEN APPLE¡£10Âå¡Á20Âå¤Î¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Ê¥Ð¥ó¥É¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦91ºÐ¤ÎÌ´¤Ï³ð¤¦¤À¤í¤¦¤«¡©