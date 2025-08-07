³èÆ°¼«½ÍÃæ¡¦»°ÂåÌÜJSBº£»ÔÎ´Æó¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSPARK¡×½Ð±é¤òÅöÌÌ¸«¹ç¤ï¤» 8·î7Æü¤è¤êOMI¤¬Âå±é
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡Û»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Îº£»ÔÎ´Æó¤¬8·î7Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êLDH¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢ÌÚÍË¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØSPARK¡Ù¡ÊJ-WAVE¡¿Ëè½µ²ÐÍË¡Á¶âÍË¿¼Ìë24»þ¡Á¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤òÅöÌÌ¤Î´Ö¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±Æü¤è¤êÂå±é¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦OMI¡Ê¢¨¡ÖO¡×¤Ï¥¹¥È¥í¡¼¥¯ÉÕ¤¡¿ÅÐºä¹¿Ã¡Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£»ÔÎ´Æó¡¢¶âÈ±¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀèÆü¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿º£»ÔÎ´Æó¤Î³èÆ°¼«½Í¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ëè½µÌÚÍËÆüÊüÁ÷¤ÎJ-WAVE¡ØSPARK¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡ÖÆüº¢¤è¤êÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢8·î7Æü¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡¢OMI¤¬Âå±é¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
4·î¾å½Ü¡¢º£»Ô¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿ºÝ¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤È¤Î´Ö¤Ç¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÖÆâ³°¤ÇÍðË½¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤È¤Ï¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º£»Ô¤Ë¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
³èÆ°¼«½Í¤ò¼õ¤±¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Ï8·î1Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½ñÌÌ¤Ç¤â¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤â¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤â¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡º£»ÔÎ´Æó¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSPARK¡×½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»¤òÈ¯É½
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÀèÆü¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿º£»ÔÎ´Æó¤Î³èÆ°¼«½Í¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ëè½µÌÚÍËÆüÊüÁ÷¤ÎJ-WAVE¡ØSPARK¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡ÖÆüº¢¤è¤êÈÖÁÈ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢8·î7Æü¤ÎÊüÁ÷¤è¤ê¡¢OMI¤¬Âå±é¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¢¡º£»ÔÎ´Æó¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¡¦³èÆ°¼«½Í
4·î¾å½Ü¡¢º£»Ô¤Ï¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤¿ºÝ¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿Í§¿Í¤È¤Î´Ö¤Ç¸ýÏÀ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ÖÆâ³°¤ÇÍðË½¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¥¿¥¯¥·¡¼²ñ¼Ò¤È¤Ï¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢º£»Ô¤Ë¸·Àµ¤Ê½èÊ¬¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
³èÆ°¼«½Í¤ò¼õ¤±¡¢»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Ï8·î1Æü¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ½ñÌÌ¤Ç¤â¡Öº£²ó¤Î·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤È¤â¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤â¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û