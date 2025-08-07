²áµî¤ËÊ£¿ô²óË½¹Ôºá¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡ Êì¿Æ¤ò¿ô½½²ó½³¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç17ºÐ¾¯Ç¯¤ò½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡Ú¿·³ãŽ¥Ä¹²¬»Ô¡Û
7Æü¸áÁ°¡¢Êì¿Æ¤Î¤â¤â¤ä¹ø¤ò¿ô½½²ó½³¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¹â¹»À¸¤Î¾¯Ç¯(17)¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¯Ç¯(17)¤Ï7Æü¸áÁ°8»þÈ¾¤´¤í¡¢Ä¹²¬»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤ÇÊì¿Æ(40Âå)¤Î¤â¤â¤ä¹ø¤ò¿ô½½²ó½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢±¦²¼ÂÜÉôÆâ½Ð·ì¤Î½ý³²¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êì¿Æ¤¬ÊÌµïÃæ¤Î²ÈÂ²¤ËÁêÃÌ¤·¡¢²ÈÂ²¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯¤Ï¡¢²áµî¤ËÊ£¿ô²óÊì¿Æ¤ËË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¾¯Ç¯¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬¾¯Ç¯¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
