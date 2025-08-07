¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢¹À¥¤¹¤º¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡Ö°ìµ¤¤ËÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×É×ÉØÌò¤Ç¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡Û½÷Í¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤ÈÇÐÍ¥¤Î¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬8·î7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤ËÅÐ¾ì¡£»£±Æ»þ¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢·ëº§¸å½é¸ø¤Î¾ì
º£²ó¡¢É×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿¹À¥¤È¾¾²¼¡£»£±Æ»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¹À¥¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ²¿²ó¤âÎý½¬¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£½àÈ÷¤ä¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÈÖ¤À¤±ÍÄÃÕ±à»ù¤¯¤é¤¤¡¢¤³¤ó¤ÊÃ»¤¤¥Í¥¯¥¿¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÁÛÁü¤è¤ê¤â¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¸ò¤¨¤Ä¤ÄÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤ò¼õ¤±¾¾²¼¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸½¾ì¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤º¤Ã¤È¤³¤¦Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Ç°ìµ¤¤ËÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î´°À®ÈäÏª»î¼Ì²ñ¤Ë¤Ï¡¢¹À¥¡¢¾¾²¼¤Î¤Û¤«¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢µÈÅÄÍÓ¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤¬ÅÐ¾ì¡£Æ±ºî¤Ï¡¢Âè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ö¤¢¤ë»ëÅÀ¡×ÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²èº×°Ê¹ß½é¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï½é¤Î¾å±é¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
1989Ç¯¤Ë¥¤¥®¥ê¥¹ºÇ¹â¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢2¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾®Àâ²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÁ¯Îõ¤ÊÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¤ò¡¢¡Ö¤¢¤ëÃË¡×¡Ê2022¡Ë¤ÇÂè46²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ´Þ¤àºÇÂ¿8ÉôÌç¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¤¬±Ç²è²½¡£Àï¸å80¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë 2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢½ªÀï´Ö¤â¤Ê¤¤Ä¹ºê¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤À²áµî¤Ë¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡Ö½ýÀ×¡×¤È¡¢Ì¤Íè¤òÌ´¸«¤ë°µÅÝÅª¤Ê¡ÖÀ¸¡×¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¤¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤àÍ¦µ¤¤ò¤¯¤ì¤ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
