¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê¡Ë
¢£Ãæ´ÝÍº°ì¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È·óÀ¤³¦°ìÊ¿ÏÂ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖÃæ´ÝÄÌ¿®¡×³«ÄÌ¡ª
¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®µ×ÊÝÃÎÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖSKIYAKI¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÃæ´ÝÍº°ì¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È·ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖÃæ´ÝÍº°ì OFFICIAL SITE¡ØÃæ´ÝÄÌ¿®¡Ù¡×¤ò³«ÄÌ¡Ê¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿ºÌ¤Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÇºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¡£2006Ç¯3·î¤ËKAT-TUN¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤â Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¾ðÇ®¤ò¶»¤Ë¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥Ó¡¼¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ë²»³ÚÉ½¸½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤äÌ¡²èÀ©ºî¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶À¤ÈË¤«¤Ê¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉð´ï¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢Ãæ´Ý¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡È¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È·ó¡¢À¤³¦°ìÊ¿ÏÂ¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖÃæ´ÝÄÌ¿®¡×¤Ç¤¹¡ª
¡¡¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëÃæ´ÝÍº°ìºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Î¼õÃíÈÎÇä¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤âº£¸åÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÎÁ²ñ°÷¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñÊó»ï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÃæ´ÝÄÌ¿®¥È¡¼¥¯¥ë¡¼¥à¡×¡ÖÃæ´Ý¥ª¥Õ²ñ¡×¤Ê¤ÉÂ¾¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡ª¡Ê¢¨°ìÉôÇ¯³Û²ñ°÷¸ÂÄê¡£¡Ë
¡¡¡ÖÃæ´ÝÄÌ¿®¡×¤ÎÀµ¼°¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢Ãæ´ÝÍº°ì¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë9·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë ¤òÍ½Äê¡ª
¡¡º£²ó¤Ï¡¢°ìÂÀè¤Ë ¡È³«ÄÌµÇ°¡É¤ÈÂê¤·¥×¥ì¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ´ü´Ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡¡8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á 8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖÃæ´ÝÄÌ¿®¡¦³«ÄÌµÇ°¡ª5ÂçÆÃÅµÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡×¤ÎÆþ²ñ¼õÉÕ¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢5ÂçÆÃÅµ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¡ÈÃæ´ÝÍº°ì¼«¿È¤¬´Æ½¤¡¦»²²Ã¡É¤¹¤ë¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÅµ¡¡È»ç±Ç¤¨¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼ ¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú
¡¡ÆÃÅµ¢Ãæ´ÝÍº°ì9·î4Æü¡ÈÀ¸ÃÂº×¡ÉÀ¸ÇÛ¿® ¤´¾·ÂÔ·ô
¡¡ÆÃÅµ£Ãæ´Ý¤Î¡ÖÆÉ¤à¤Î¡©¸«¤¨¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤À¥é¥¸¥ª¡×-Ä¹¼ÜÈÇ-
¡¡ÆÃÅµ¤Ãæ´ÝÄÌ¿®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡õ¥¹¥Þ¥Û¥Û¡¼¥à²èÌÌ
¡¡ÆÃÅµ¥Ãæ´ÝÄÌ¿®¥È¡¼¥¯¥ë¡¼¥à#0¡Ö¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤Î²ñ¡×¤´¾·ÂÔ·ô
¡¡¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¢£¥µ¥¤¥ÈÌ¾
¡¡Ãæ´ÝÍº°ì OFFICIAL SITE¡ÖÃæ´ÝÄÌ¿®¡×
¢£URL
¡¡https://nakamaru-yuichi.com/
¢£²ñÈñ
¡¡Ãæ´ÝÄÌ¿®¡¦³«ÄÌµÇ°¡ª5ÂçÆÃÅµÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡ª¡§ 6,600±ß(ÀÇ¹þ)¡¿Ç¯
¡¡Ãæ´ÝÄÌ¿® Ç¯³Û¥á¥ó¥Ð¡¼¡§6,600±ß(ÀÇ¹þ)¡¿Ç¯
¡¡Ãæ´ÝÄÌ¿® ·î³Û¥á¥ó¥Ð¡¼¡§330±ß(ÀÇ¹þ)¡¿·î
¡¡¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê·èºÑ¼êÃÊ¡§¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¡¿docomo¡¢au¡¢SoftBank¤Î·ÈÂÓ²ñ¼Ò·èºÑÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¿¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¡Ãæ´ÝÈ÷ËºÏ¿ DIARY
¡¡Ãæ´ÝÄÌ¿®¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñÊó»ï¡Ë ¢¨Ç¯³Û²ñ°÷¤Î¤ß
¡¡Ãæ´ÝÄÌ¿®¥È¡¼¥¯¥ë¡¼¥à¡ÊËÜ¿Í»²²Ã¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥ë¡¼¥à¡Ë ¢¨Ç¯³Û²ñ°÷¤Î¤ß
¡¡Ãæ´ÝÄÌ¿®¥Ä¥¢¡¼¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¡Ë
¡¡etc.
¢£Ãæ´ÝÄÌ¿®¡¦³«ÄÌµÇ°¡ª£µÂçÆÃÅµÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡ª¾ÜºÙ
¡¡¤³¤ÎÆÃÅµ¤Ï¡¢2025Ç¯8·î5Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á8·î18Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖÃæ´ÝÄÌ¿®¡¦³«ÄÌµÇ°¡ª5ÂçÆÃÅµÉÕ¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³¡¼¥¹¡ª¡×¤Ø¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃÅµ¡¡È»ç±Ç¤¨¡É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥é¡¼ ¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñ°÷¾Ú
¡¡ÆÃÅµ¢Ãæ´ÝÍº°ì9·î4Æü¡ÈÀ¸ÃÂº×¡ÉÀ¸ÇÛ¿® ¤´¾·ÂÔ·ô
¡¡ÆÃÅµ£Ãæ´Ý¤Î¡ÖÆÉ¤à¤Î¡©¸«¤¨¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¤À¥é¥¸¥ª¡×-Ä¹¼ÜÈÇ-
¡¡ÆÃÅµ¤Ãæ´ÝÄÌ¿®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡õ¥¹¥Þ¥Û¥Û¡¼¥à²èÌÌ
¡¡ÆÃÅµ¥Ãæ´ÝÄÌ¿®¥È¡¼¥¯¥ë¡¼¥à#0¡Ö¤³¤±¤éÍî¤È¤·¤Î²ñ¡×¤´¾·ÂÔ·ô
