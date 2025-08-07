Ì¥ÎÏ¤¢¤ë³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤È¾¯»Ò²½¸«¿ø¤¨¡Ä¸©Î©¹â¹»¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É¹Í¤¨¤ëÍ¼±¼Ô²ñµÄ
¡Ö¸©Î©¹â¹»¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡£¾¯»Ò²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¾ÍèÅª¤Ê¤¢¤êÊý¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¡Ö¸øÎ©Î¥¤ì¡×¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
7Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸©Î©¹â¹»¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨¤ëÍ¼±¼Ô¤Ê¤É¤Î²ñµÄ¤Ç¤¹¡£º£¸å10Ç¯´Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë³Ø¹»¤Å¤¯¤ê¤È¡¢¾¯»Ò²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤«¤éÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7Æü¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿Äó¸À°Æ¤Ç¤Ï¡¢ºÆÍèÇ¯¤Î2027Ç¯ÅÙ¤«¤é2034Ç¯ÅÙ¤Î´Ö¤Ë¡¢¸©Î©¹â¹»50¹»¤Ç62¥¯¥é¥¹¤ò¸º¤é¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤ÁÆÃ¤ËÀ¸ÅÌ¿ô¤Î¸º¾¯¤¬Ãø¤·¤¤·§ËÜ»Ô¤Î11¹»¤Ç¤Ï¡¢20¥¯¥é¥¹¸º¤é¤¹¤È¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤Î¿Ê½Ð¤Ê¤É¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë³°¹ñ¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢±ß³ê¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¹Â¹¾æÆÊ¿¥¢¥Ê¡Ë
ºÇ¶á¤Ï¸©Î©¹â¹»¤Ç¤âÄê°÷³ä¤ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤Î®¤ì¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡Ê±ÊÅçÍ³ºÚ¥¢¥Ê¡Ë
¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¡Ö»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¡×¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤³¤È¤·4·î¤«¤é¸øÎ©¡¦»äÎ©¤òÌä¤ï¤º¡¢½êÆÀÀ©¸ÂÌµ¤¯À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ë¤Ä¤Ìó12Ëü±ß¤¬»Ùµë¤µ¤ì¡¢¸øÎ©¹â¹»¤ÏÌµ½þ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÇ¯4·î¤«¤é¤Ï¡¢»äÎ©¹â¹»¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇÂç¤Ç45Ëü7000±ß¤Þ¤Ç²Ã»»¤·¤Æ»Ùµë¤µ¤ì¡Ö¼Â¼ÁÌµ½þ²½¡×¤µ¤ì¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
·§ËÜ¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÀ©ÅÙ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÎÃÏ°è¤«¤é¤Ï·üÇ°¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×³Æ³Ø¹»¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ëº£¸å¡¢¶ñÂÎºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¹Â¹¾æÆÊ¿¥¢¥Ê¡Ë
·§ËÜ¤Ç¤â¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ä¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¡¢ÆÃ¿§¤¢¤ë³Ø²Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¹â¹»¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤¬º£¸å¹¤¬¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£