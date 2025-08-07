¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉû¶ÈÌÜÅª¤ÇµÙ²Ë¤òÉÔÀµ¼èÆÀ¡¡¡Ö°¼ÁÀ¤¬¹â¤¤¡×°¦ÃÎ¸©¿¦°÷¤òÄ¨²üÌÈ¿¦
¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉû¶È¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔÀµ¤ËµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿°¦ÃÎ¸©¤Î½÷À¿¦°÷¤¬Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÕÆü°æ»ùÆ¸ÁêÃÌ¥»¥ó¥¿ー¤Î½÷À¿¦°÷¡Ê57¡Ë¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷À¤Ï¡¢2021Ç¯¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤«¤éÌó2Ç¯È¾¤Î´Ö¤Ë¸©Æâ¤Î2¤Ä¤ÎÂç³Ø¤Ê¤É¤ÇÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤ÆÉû¶È¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢ÎÅÍÜµÙ²Ë¤Ê¤É¤ÎµÙ²Ë¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ19ÆüÊ¬¤òÉÔÀµ¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉÂµ¤µÙ¿¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤È¤È¤·12·î°Ê¹ß¤â¡¢Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤Î¶ÐÌ³¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ï¾ï¶Ð¿¦°÷¤ÎÉû¶È¤ò¸¶Â§¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾ï½¬À¤¬Ç§¤á¤é¤ì°¼ÁÀ¤¬¹â¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤Ï¸©¤ÎÊ¹¤¼è¤ê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ä¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£