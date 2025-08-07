Ì¡²è²È¡¦ÅìËÜ¾»Ê¿¤µ¤ó»àµî¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¥ó¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¥Ð¥¤¥¯°¦¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤Ë
¡¡¥Ð¥¤¥¯Ì¡²è¡Ö¥¥ê¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤¿¤Á¤Î¿´¤òÂª¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿Ì¡²è²È¡¦ÅìËÜ¾»Ê¿¤µ¤ó¤¬7·î27Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¡£ÅìËÜ¤µ¤ó¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ7Æü¡¢ë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìËÜ¾»Ê¿¤µ¤ó»àµî¡Ä¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×¥Ð¥¤¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÅìËÜ¾»Ê¿¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÉÂµ¤ÎÅÍÜÃæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯7·î27Æü¡¢¼«Âð¤Ë¤Æ²ÈÂ²¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤ë¤Ê¤«°Â¤é¤«¤ËÎ¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ê¤ª¡¢¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¡¢Áòµ·¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¿ÆÂ²¡¦¿Æ¤·¤¤Êý¡¹¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¸Á°¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥ª¡¼¥È¥Ð¥¤¤Ë¾è¤ë»ö¡¢³¨¤òÉÁ¤¯»ö¤òÀ¸³¶³Ú¤·¤ß¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ú¥ó¤ò°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Î¿´¤ÎÃæ¤ËÅìËÜ¤¬À¸¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò²ÈÂ²°ìÆ±´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ð¥¤¥¯¾è¤ê¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Ë¡¡½ËÊ¡¤ò¡ª2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìËÜ¾»Ê¿ ²ÈÂ²°ìÆ±¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡ÅìËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è½Ð¿È¤ÎÌ¡²è²È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£1982Ç¯¡¢ÁÐÍÕ¼Ò¡Ö½µ´©Ì¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×·ÇºÜ¤Î¡ÖÎØ¡×¤ÇÌ¡²è²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÁÐÍÕ¼Ò¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¢¶áÂåËã¿ý¼ÒÅù¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤ò·Ð¤Æ¡¢1987Ç¯¤è¤ê¥Ð¥¤¥¯»¨»ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ð¥¤¥¯BG¡×¤ÇÂåÉ½ºî¡Ö¥¥ê¥ó¡×¤ËÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ð¥¤¥¯BG¤Ç¤Î¥¥ê¥óÏ¢ºÜ½ªÎ»¸å¡¢¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤ÆÏ¢ºÜ¤òºÆ³«¤·¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÃÇÂ³Åª¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2000Ç¯Âå¤Ï¾®³Ø´Û¤Î¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ê¥ª¡¼¥ë¤Ç¡ÖSS¡×¡¢¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¡ÖCB´¶¡£REBORN¡×¤òÏ¢ºÜ¡£2007Ç¯¤«¤é¤Ï¥â¡¼¥¿¡¼¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¤è¤ê¡¢¼«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¡ÖÅìËÜ¾»Ê¿RIDE¡×¤Î´©¹Ô¤ò³«»Ï¡£¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯6·î¹æ¤Þ¤Ç·×200¹æ¤ò´©¹Ô¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï²è¶È40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ä³Æ¼ï¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢À½ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸Åù¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¼Â¼Ì±Ç²è²½ºîÉÊ¤Ë¡Ø¥¥ê¥ó¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§ÂçÄáµÁÃ°¡¢¼ç±é¡§¿¿ÌÚÂ¢¿Í¡Ë¡¢¡ØSS¡Ù¡Ê´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓµÁÂ§¡¢¼ç±é¡§°¥ÀîæÆ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
