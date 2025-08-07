6·î¤Ë¤Ï¹ñÂÎÆ»Ï©¤Ç¤â¡¡Áê¼¡¤°Æ»Ï©¤Î´ÙË×¤òËÉ¤°¡¡¸©¡¦»ÔÄ®Â¼¡¦´Ø·¸µ¡´Ø¤¬°Õ¸«¸ò´¹¡¡Ê¡²¬
Æ»Ï©¤Î´ÙË×»ö¸Î¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Î²ñµÄ¤¬7Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢Ê¡²¬¸©¤ä»ÔÄ®Â¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ç³«¤«¤ì¤¿²ñµÄ¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤ä»ÔÄ®Â¼¤Î¤Û¤«¡¢Æ»Ï©¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëµ¡´Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤È¤·6·î¤Ë¤ÏÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¹ñÂÎÆ»Ï©¤Ç¡¢±«¿å´É¤Î¿·Àß¹©»ö¤Îºî¶ÈÃæ¤ËÆ»Ï©¤¬´ÙË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â´ÙË×»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÂÐºö¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñµÄ¤Ç¤ÏÅÅµ¤¤ä¥¬¥¹¡¢¿åÆ»¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëºòÇ¯ÅÙ¤ÎÆ»Ï©¤ÎÅÀ¸¡¾õ¶·¤¬¼¨¤µ¤ì¡¢ÉÔ¶ñ¹ç¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç½¤Á¶¤¬´°Î»¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡²¬¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡¢º£¸å¤â»ÔÄ®Â¼¤ä´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ´ÙË×»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£