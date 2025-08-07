CBC

¼Ì¿¿³ÈÂç

¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤ÎÄÂÂß¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÆ¯¤­¤ä¤¹¤¤ÄÂÂß¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë ±¿Æ°¥¨¥ê¥¢¤ä²¾Ì²¥¹¥Úー¥¹¤â´°È÷¡Ö»ÍÆü»Ô»°¸ò¥Ó¥ë¡×¶áÅ´»ÍÆü»Ô±ØÁ°¤Ë¥ªー¥×¥ó »°½Å

¶áÅ´»ÍÆü»Ô±ØÁ°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö»ÍÆü»Ô»°¸ò¥Ó¥ë¡×¤Ï¡¢Ì±´Ö¤¬³«È¯¤·¤¿ÄÂÂß¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¤Ï»°½Å¸©¤ÇºÇÂç¤Î±ä¤Ù¾²ÌÌÀÑ¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Æþµï¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¶¦ÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥êー¥¹¥Úー¥¹¤ä¡¢»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËËÉ²»¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢·Ú¤¤±¿Æ°¤¬¤Ç¤­¤ë¥¨¥ê¥¢¤ä²¾Ì²¥¹¥Úー¥¹¤â´°È÷¤µ¤ì¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÆ¯¤­Êý¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê»°¸òÉÔÆ°»º ÃæÂ¼½¼¹§¼ÒÄ¹¡Ë
¡Ö¿¦¾ì¤òÎ¥¤ì¤Æ°ì¸ÆµÛÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢ÀÚâøÂöËá¤ÈÍ»ÏÂ¤È¾ðÊó¸ò´¹¤Ë¤½¤Î¶õ´Ö¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×

¥Ó¥ëÁ´ÂÎ¤Î8³ä¤¬Æþµï¤Ø¸þ¤±¸ò¾ÄÃæ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£