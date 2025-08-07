¡ÈºÇÇ¯¾¯¡É²Æ½ä¶ÈÉ÷µª·¸¤ÎÇ®³¤ÉÙ»Î¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¡×¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯ÄïÄï»Ò¤ËÃí°Õ¡ÖÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¥á¥·¿©¤¦¤Ê¡×
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤Ï7Æü¡¢°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËëÆâ¡¦Ç®³¤ÉÙ»Î¡Ê22¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤¬ËëÆâ¡¦¼ã¸µ½Õ¡Ê31¡á¹Ó¼®Éô²°¡Ë¤äÆ±¡¦Ê¿¸Í³¤¡Ê25¡á¶ÀîÉô²°¡Ë¤é¤ÈÀºÎÏÅª¤ËÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡Ç®³¤ÉÙ»Î¤ÏËëÆâ¡¦°¤±ê¡Ê31¡áï¤»³Éô²°¡Ë¡¢Æ±¡¦º´ÅÄ¤Î³¤¡Ê38¡á¶ÀîÉô²°¡Ë¡¢Æ±¡¦ÀµÂå¡Ê33¡á»þÄÅÉ÷Éô²°¡Ë¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯¤Î²Æ½ä¶È¤ÎÉ÷µª·¸¤òÌ³¤á¤ë¡£ÎÏ»Î¤é¤ÎÉþÁõ¤äÌÀ¤±²Ù¼þÊÕ¤Ê¤É¤òÃí»ë¤·¡¢É÷µª¤òÍð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌòÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤ä¤ëµ¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¼ã¤¤½°¤Ë¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ê¤É¤òÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÄïÄï»Ò¤Ë¡ÖÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¥á¥·¿©¤¦¤Ê¡×¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É°ÕÍßÅª¡£22ºÐ¤Ç¤Î¡ÈÂçÌò¡É¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ó¤è¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤Ï23Ç¯¶å½£¾ì½ê°ÊÍè¤È¤Ê¤ë11¾¡¤òµó¤²¡¢Éü³è¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÖÁê¼ê¤¬¤É¤¦¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤ä¤ë¤«¡£ÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È½©¾ì½ê¡Ê9·î14Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£