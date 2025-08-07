¸½Ìò²£¹Ë¤Î»Õ¾¢¡¢Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤ÈÎ©Ï²¿ÆÊý¤¬¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¦±é¡ª½ä¶È¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¼Â¸½
¡¡ÂçÁêËÐ²Æ½ä¶È¤Ï7Æü¡¢°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Î¥¤¡¼¥¨¥¹¤Ï¤Ê¤â¤âÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢·ë¤Ó¤Ç¤³¤ÎÆü¤«¤é¹çÎ®¤·¤¿Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤ÈÂç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤¬ÂÐÀï¡£½ä¶È¤Ç¤ÏÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î²£¹ËÂÐÀï¤ÏË¾ºÎ¶¤¬¾¡Íø¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î4»þ´ÖÁ°¤Ë¤Ï2¿Í¤Î»Õ¾¢¡¢Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦µ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤ÈÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¡Ë¤â¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¶¦±é¤·¤¿¡£
¡¡Ä«·Î¸Å½ªÎ»¸å¤Ë¸½ÌòÎÏ»Î¤¬ÅÚÉ¶¾å¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÄêÈÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Éô²°¤Î»Õ¾¢¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¡£Î©Ï²¿ÆÊý¤ÏÆ±½ä¶È¤ÎÃ´Åö¡ÊÀèÈ¯¿ÆÊý¡Ë¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤¬ÆÃÊÌ¤ËÍè¾ì¤·¤¿¤¿¤á¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤¬¼Â¸½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÏË¾ºÎ¶¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÈÅìÀ¾¤Î²£¹Ë¤Î»Õ¾¢¡£»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö2¿Í¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤â¤Ë²£¹Ë¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤ÈÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥±¥¬¤ÇÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤òÅÓÃæµÙ¾ì¤·¤¿Ë¾ºÎ¶¤¬½ä¶È¤Ë¹çÎ®¡£Î©Ï²¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤Þ¤À26ºÐ¤Ç¼ã¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì¤«¤é¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤ÌÜ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²9·î¡Ê¾ì½ê¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°¦Äï»Ò¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÌóÂ«¡£Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Î¿·²£¹Ë¾ì½ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤³¤Î½ä¶È¤ÇÂÎºî¤ê¤ò¤·¤ÆËÜ¾ì½ê¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î½ä¶È¤¬¥«¥®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Æó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¤Ï½ä¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¸½Ìò»þÂå½ä¶È¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢½ä¶È¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÎÏ»Î¤¬¤¤¤ë¡£Àè¾ì½êÉé¤±¤¿²¦Ë²¡¢ÇìºùË²¡Ä¡£ºîÀï¤âÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£½ä¶È¤«¤éÀï¤¤¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂç¤ÎÎ¤¤Ø¤Î¿´¹½¤¨¤òÀâ¤¤¤¿¡£