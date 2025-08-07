¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ò¤ç¤¤¤Ã¤ÈÈà»á¤Î¾Ð¤¨¤Ê¤¤¤¤¤¿¤º¤é¤Ë»×¤ï¤ºÎÞ¡Ã¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇGPSÆþ¤ì¤Æ¾Ã¤¹¤Þ¤Ç»ö·ï¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
GPS¤ÎÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿ÆóÆü¸å¡£Ìµ»ö¤Ë¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà»á¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ò¥Þ»Ò¤µ¤ó¤â¿¦¾ì¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¤òÂç»ö¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¤Ê»ö·ï¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡£Èà»á¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¿¼¤¯½ý¤Ä¤¯¥Ò¥Þ»Ò¤µ¤ó¡£¿©¤ÙÊª¤Îº¨¤ß¤Ï¤È¤Æ¤âº¬¤¬¿¼¤¤¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
©himako_2nd
©himako_2nd
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»ö·ï¤«¤éÆóÆü¸å¡£¥Ò¥Þ»Ò¤µ¤ó¤ÏÌµ»ö¤Ë¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
©himako_2nd
©himako_2nd
¤³¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤¬±³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¿¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤ÎÈà»á¡£¥Ò¥Þ»Ò¤µ¤ó¤âÆ±Î½¤È¸ò´¹¤·¤¿¥Á¥ç¥³¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
©himako_2nd
©himako_2nd
¤«¤ï¤¤¤¤¥Á¥ç¥³¤Ë¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤¬¤ë¥Ò¥Þ»Ò¤µ¤ó¡£¤É¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä
©himako_2nd
©himako_2nd
Âç»ö¤Ë¿©¤Ù¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¤òÈà»á¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Ò¥Þ»Ò¤µ¤ó¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤ËÎÞ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£
Ëè²óÉâµ¤¤òµ¿¤ï¤ì¡¢GPS¤Î·ï¤Ç¤Ò¤ÈÌåÃå¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ç¤µ¤¨µã¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ò¥Þ»Ò¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ç¥³¤Ø¤Î°¦¾ð¤Ï¤è¤ê¿¼¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢»×¤ï¤ºµã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
©himako_2nd
©himako_2nd
GPS¤Î·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¥Á¥ç¥³¤ò¿©¤Ù¤¿Èà»á¤Ëº¨¤ß¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ë¥Ò¥Þ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¿©¤ÙÊª¤Îº¨¤ß¤Ï¿¼¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ò¥Þ»Ò¤µ¤ó¤ÈÈà»á¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤Ç¤â²¿¤À¤«¤ó¤À¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Ò¥Þ»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µ¿¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½ý¤Ä¤¤Þ¤¹¤·¡¢µ¿¤¦Â¦¤À¤Ã¤ÆÀº¿ÀÅª¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤ËÍê¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¿®¤¸¤ë¡×µ¤»ý¤Á¤ò¤ª¸ß¤¤¤Ë»ý¤Æ¤ë´Ø·¸À¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢¿®Íê¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ªÏÃ¤Ç¤·¤¿¡£
µ»öºîÀ®: ¤æ¤º¥×ー
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë