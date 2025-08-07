¡ÚÂ®Êó¡Û´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤á¤°¤ê¡¡ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¸½¾õÀ°Íý¤ò¿¹»³´´»öÄ¹¤é¤Ë»Ø¼¨¡×¡¡¼«Ì±¡¦À¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ø
À¯¼£²þ³×¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤é¤ËÂÐ¤·¡¢´ë¶ÈÃÄÂÎ¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤¬´ë¶ÈÃÄÂÎ¤«¤éÄºÂ×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹´óÉí¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´´»öÄ¹¤ª¤è¤ÓÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ë¤Ï¡¢¸½¾õÀ°Íý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê»Ø¼¨¤ò¤·¤Æ¤ª¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ïº£·î4Æü¤Î½°µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¡Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¡×¤Î°·¤¤¤ò¤á¤°¤ê¡¢¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤ò¸ÂÄê¤¹¤ë°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±¡¦Î©·ûÎ¾ÅÞ¤Ç¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤Ï¡¢Î©·û¡¦¹ñÌ±Ì±¼çÎ¾ÅÞ¤Ë¼ÂÌ³¼Ô¶¨µÄ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢4ÅÞ¤Ë¤è¤ë¹ç°Õ·ÁÀ®¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¿¹»³´´»öÄ¹¤éÅÞ´´Éô¤ËÂÐ¤·¡¢¸¥¶â¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ëÀ¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÞ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¯ÅÞ»ÙÉô¤Î¿ô¤ÏÁ´¹ñ¹ç¤ï¤»¤Æ7000¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÙÌ²¾õÂÖ¤Î»ÙÉô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀ°Íý¤·¡¢º£¸å¡¢¼õ¤±»®¤ò¹Ê¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¡ÖµëÉÕÉÕ¤ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ê¤É½êÆÀºÆÊ¬ÇÛ¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î¸ºÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½°»²Î¾±¡¤Ç¡È¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤È¤ÎÀ¯ºö¶¨µÄ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤¬½½Ê¬¤Ë¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÍ¿ÌîÅÞ¶¨µÄ¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ËÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¶¯¤¤ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´À°¤ÏÆñ¹Ò¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£