世界的アーティストG-DRAGONの最新鋭の大規模展示が大阪にも！


【写真（28枚）】ワールドツアー日本公演で話題！超ド派手なドラゴンバイク

BIGBANGのカリスマ・G-DRAGONが創り出す、次世代の体験型アート展示『G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch（ウーバーメンシュ）』が、ついに大阪・南港ATCギャラリーにやってきます！ SNSでは「やばすぎる」「異次元」と話題の最先端展示です。

開催期間は【2025年8月30日（土）〜9月15日（月・祝）】。

韓国・東京・台湾で大反響を呼んだこの展示、なんと東京展では初日で1万人動員という驚異の人気を記録。台湾では、約1ヶ月分のチケットが販売開始からわずか20分で完売。今、世界中から注目を集める体験型アートイベントなんです！

入場を心待ちにしているファンの様子（写真は東京会場）


■最新テクノロジー×アートの融合！G-DRAGONの世界を五感で“体験”

大阪会場イメージ


大阪会場のイメージ


「Übermensch」というコンセプトのもと、G-DRAGONの挑戦と自己表現を表現した本展示。「Übermensch」とは哲学者フリードリヒ・ニーチェが提唱した概念で、ドイツ語で「超人」という意味をもちます。

ホログラムやメディアウォール、音声インタラクションなど、最先端のデジタル技術が満載！

最新のICT技術を融合した演出は国内外からも高く評価され、2025年には韓国・科学技術情報通信部が主催する「ICT AWARD KOREA」にて、「デジタルコンテンツ＆キャンペーン部門 グランプリ（大賞）」を受賞。

主催のCREATIVEMUTとGALAXY CORPORATIONには科学技術情報通信部長官表彰が、アーティストG-DRAGONにもグランプリトロフィーが贈られる予定！

大阪では、東京展示から進化した大阪限定の没入型演出も見どころ。まるでアートの中に入り込んだような“非日常”の体験が楽しめます。

■注目ポイント3選！

1_限定展示「ドラゴンバイク」

東京ドーム、京セラドームでファンを沸かせたドラゴンバイク。ワールドツアー日本公演では、G-DRAGONがドラゴンバイクに乗って会場を走るという演出が話題に！（写真は東京会場）


東京でも話題になった、フォトスポットとして大人気のバイクが大阪にも登場！　日本でしか見られない限定展示です。

2_コラボハイボールが大阪にも！

大ヒットコラボハイボール！東京会場でも即完売。（写真はハイボール販売のイメージ）


G-DRAGONのブランド「PEACEMINUSONE」と酒類製造会社BREWGURUとのコラボハイボールが東京に続き、大阪にも登場！　販売量1000万個を突破したコラボハイボールは東京会場では即完売！　

3_移動中も楽しめる「Übermensch EXPRESS」

大阪梅田駅発〜ATCギャラリー往復運行のラッピングシャトルバス「Übermensch EXPRESS」が登場。移動から展示体験がスタートするユニークな仕掛けも！　ラッピングバスは東京にはなかったので要チェック！

■道頓堀や万博にも“Übermensch”が出現！

道頓堀屋外広告


2025EXPO韓国館屋外広告


大阪開催を記念して、「大阪・道頓堀のTSUTAYA」で大型ビジョン広告を7日間（8月11日〜17日）限定で放映予定。G-DRAGON『Übermensch』の世界観を表現した15秒映像が道頓堀の中

心で展開されます。

また、大阪・関西万博「韓国館」でも、8月12日午前9時より特別映像を上映予定。

万博来場者にも向けて、G-DRAGON『Übermensch』の魅力を発信。大阪の街全体が“G-DRAGONモード”に染まります！

■展示詳細

〇イベント名：G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch

〇開催期間：2025年8月30日（土）〜9月15日（月・祝）

〇営業時間：10:00〜20:00

〇会場：ATCギャラリー（大阪市住之江区南港北2丁目1−10）

公式Instagram：@i_i_exh

※最新情報やチケット情報は公式SNSでチェック！

アート、音楽、テクノロジーが融合した、まさに「次世代型」の体験。

G-DRAGONファンはもちろん、最新鋭のデジタルアートを体感したい人は必見。

SNS投稿で参加できる限定キャンペーンなど、来場者が楽しめる参加型コンテンツも盛りだくさん。

チケットは8/16（土）12:00〜【ローソンチケット】と【Trip.com】で一般販売開始！　

話題の大規模展示、早めのチケット確保がおすすめです！

■東京会場の様子をプレーバック！

多数の人が訪れた（写真は東京会場）


デイジーがあちこちに（写真は東京会場）


ビッグデイジーがお出迎え。公式ペンライトをもって写真撮影する人が多かった象徴的な場所（写真は東京会場）


最新技術が楽しめる（写真は東京会場）


東京開催時のタトゥーコーナーの様子。水をふきかけて貼りたい場所に置くと転写される仕組み。ロゴやG-DRAGONならではのモチーフのタトゥーをみなさん楽しんでいた様子（写真は東京会場）


その場でダンスチャレンジが開催された東京会場の様子。可愛いいキッズも多数参加し大盛り上がり。優勝者には貴重なスカーフがプレゼントされていた


VRコーナー。メガネをかけるとTAKE MEを歌い踊るG-DRAGONがあらわれる仕掛け。目が合ったかのような錯覚になると話題に。メガネをかけて足元を見ると赤いシューズが見えるなどリアル感もたっぷり（写真は東京会場）


最新鋭の技術がエンタメと融合した新しい展示会。


POWERのMVをイメージしたセット（写真は東京会場）


最新ソロアルバム『Übermensch』から『TAKE ME』『IBELONGIIU』のパフォーマンスが見られるホログラムステージ映像。まるでその場にいるかのようにリアルで立体的！アメリカの最新技術を採用しているそう（写真は東京会場）


【レタスクラブWEB編集部YYY】