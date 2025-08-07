【8/30〜9/15】「やばすぎる」「異次元」G-DRAGONの展示会『Übermensch』大阪で開催！ラッピングバス＆コラボハイボールも登場
【写真（28枚）】ワールドツアー日本公演で話題！超ド派手なドラゴンバイク
BIGBANGのカリスマ・G-DRAGONが創り出す、次世代の体験型アート展示『G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch（ウーバーメンシュ）』が、ついに大阪・南港ATCギャラリーにやってきます！ SNSでは「やばすぎる」「異次元」と話題の最先端展示です。
開催期間は【2025年8月30日（土）〜9月15日（月・祝）】。
■最新テクノロジー×アートの融合！G-DRAGONの世界を五感で“体験”
「Übermensch」というコンセプトのもと、G-DRAGONの挑戦と自己表現を表現した本展示。「Übermensch」とは哲学者フリードリヒ・ニーチェが提唱した概念で、ドイツ語で「超人」という意味をもちます。
ホログラムやメディアウォール、音声インタラクションなど、最先端のデジタル技術が満載！
最新のICT技術を融合した演出は国内外からも高く評価され、2025年には韓国・科学技術情報通信部が主催する「ICT AWARD KOREA」にて、「デジタルコンテンツ＆キャンペーン部門 グランプリ（大賞）」を受賞。
主催のCREATIVEMUTとGALAXY CORPORATIONには科学技術情報通信部長官表彰が、アーティストG-DRAGONにもグランプリトロフィーが贈られる予定！
大阪では、東京展示から進化した大阪限定の没入型演出も見どころ。まるでアートの中に入り込んだような“非日常”の体験が楽しめます。
■注目ポイント3選！
1_限定展示「ドラゴンバイク」
東京でも話題になった、フォトスポットとして大人気のバイクが大阪にも登場！ 日本でしか見られない限定展示です。
2_コラボハイボールが大阪にも！
G-DRAGONのブランド「PEACEMINUSONE」と酒類製造会社BREWGURUとのコラボハイボールが東京に続き、大阪にも登場！ 販売量1000万個を突破したコラボハイボールは東京会場では即完売！
3_移動中も楽しめる「Übermensch EXPRESS」
大阪梅田駅発〜ATCギャラリー往復運行のラッピングシャトルバス「Übermensch EXPRESS」が登場。移動から展示体験がスタートするユニークな仕掛けも！ ラッピングバスは東京にはなかったので要チェック！
■道頓堀や万博にも“Übermensch”が出現！
大阪開催を記念して、「大阪・道頓堀のTSUTAYA」で大型ビジョン広告を7日間（8月11日〜17日）限定で放映予定。G-DRAGON『Übermensch』の世界観を表現した15秒映像が道頓堀の中
心で展開されます。
また、大阪・関西万博「韓国館」でも、8月12日午前9時より特別映像を上映予定。
万博来場者にも向けて、G-DRAGON『Übermensch』の魅力を発信。大阪の街全体が“G-DRAGONモード”に染まります！
■展示詳細
〇イベント名：G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch
〇開催期間：2025年8月30日（土）〜9月15日（月・祝）
〇営業時間：10:00〜20:00
〇会場：ATCギャラリー（大阪市住之江区南港北2丁目1−10）
公式Instagram：@i_i_exh
※最新情報やチケット情報は公式SNSでチェック！
アート、音楽、テクノロジーが融合した、まさに「次世代型」の体験。
G-DRAGONファンはもちろん、最新鋭のデジタルアートを体感したい人は必見。
SNS投稿で参加できる限定キャンペーンなど、来場者が楽しめる参加型コンテンツも盛りだくさん。
チケットは8/16（土）12:00〜【ローソンチケット】と【Trip.com】で一般販売開始！
話題の大規模展示、早めのチケット確保がおすすめです！
■東京会場の様子をプレーバック！
【レタスクラブWEB編集部YYY】