½Ü¤Î¥°¥é¥É¥ë¤¬ÀªÂ·¤¤¡¡ìÔÂô¥à¥Ã¥¯¤Î´¬Ëö¤Ï¥ß¥¹¥Þ¥¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¡Ìµ¼Ùµ¤¡õ¾®°Ëâ¤ÇÌµÅ¨¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¸«¤»¤Ä¤±
½Ü¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤¤·¤¿¥ª¡¼¥ë»£¤ê²¼¤í¤·¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»¨»ï¡ØUTB:G¡Ù¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¡ËVol.8¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´¬Ëö¤Ë¤ÏËÅÄ¥ë¥Ê¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛF¥«¥Ã¥×¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤¿À¾ÌîÌ´ºÚ¤µ¤ó
Á°¹æ¤¬Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢Áá¤¯¤âº£Ç¯2ºýÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡ØUTB¡§G¡Ù¡£º£¹æ¤Ï¡¢¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢°ì¿§¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤ÊÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¬Ëö¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄËÅÄ¤µ¤ó¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¿åÃå¤Ç¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°áÁõ¤Ç¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹¤ë¤ó¤Á¤ã¤ó¡£Ìµ¼Ùµ¤¤Ê°¦¤é¤·¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¾®°Ëâ¤Ã¤Ý¤¤Ì¥ÎÏ¤â¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÌµÅ¨¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¥Õ¥§¥í¤Ê¿§¤Ã¤Ý¤µ¤ÇÌ¥¤»¤ëÆî¤ß¤æ¤«¤µ¤ó¡¢¥¯¡¼¥ë¡õ¥¹¥¦¥£¡¼¥È¤ÊÆóÌÌÀ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¾¾ËÜÆü¸þ¤µ¤ó¡¢Çò°áÁõ¤Ç¤è¤ê°ìÁØ²ÄÎù¤µ¤È¥Î¡¼¥Ö¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¶Ë¤Þ¤Ã¤¿É´ÅÄ¼®Î¤¤µ¤ó¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ï¥¦¥¹¤òÉñÂæ¤Ë¥Ô¥å¥¢¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÀ¾ÌîÌ´ºÚ¤µ¤ó¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÉÔ»×µÄ¤ÊÍÅÀº´¶¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¾®¿¹¹áÇµ¤µ¤ó¡¢¡È·Ýµ¸¤µ¤ó¤ÎµÙÆü¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÆüËÜ¤Î²Æ¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿À¡ÅÄ°½Çµ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥Ó¥¢³¦ÃíÌÜ¤ÎÈþ½÷¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê1ºý¤Ç¤¹¡£
¡ÚËÅÄ¥ë¥Ê¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¤È¤è¤À¡¦¤ë¤Ê¡¡2002Ç¯7·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹161cm¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¸å¡¢2019Ç¯¤Ë¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥È¥ê¥¬¡¼¡Ù¤ä¥É¥é¥Þ¡Ø3Ç¯CÁÈ¤ÏÉÔÎÑ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£24Ç¯¤«¤é¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖAND CaaaLL¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡£¼ç±é±Ç²è¡Ø¥·¡¼¥·¥å¥Ý¥¹¤¿¤Á¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¡¡¸ø¼°X¡§@Runa_Toyoda0717¡¡¸ø¼°Instagram¡§¡÷runstagram_717