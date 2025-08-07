À©Éþ¡¢¥¹¥Ý¥Ö¥é¡¢¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡¢ÊÑ·Á¿åÃå¡Ä¥®¥ã¥ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¡×¤È¡Ö¤ª¿§µ¤¡×¤òÅ°ÄìÉ½¸½¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤¬2ºýÆ±»þÈ¯Çä
¥®¥ã¥ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼Áú·î¤á¤¢¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡Ù¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤¬8·î8Æü¡¢2ºýÆ±»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±ºî¤Ï¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¡×¤È¡Ö¿§µ¤¡×¤È¤¤¤¦ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÁú·î¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¼Ì¤·½Ð¤¹ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£³Æ150¥Ú¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢°Û¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤¿´°Á´»£¤ê²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤«¤ï¤¤¤µ¡×¤È¡Ö¿§µ¤¡×¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ëÁú·î¤á¤¢¤µ¤ó
1ºýÌÜ¤Î¡Ø¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Áú·î¤µ¤ó¤Î¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇØ¿¤Ó¡×¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¥³¥¹¥×¥ì¥°¥é¥Ó¥¢ºîÉÊ¡£À©Éþ¡¢¥¹¥Ý¥Ö¥é¡¢¥Ð¥Ë¡¼¥¬¡¼¥ë¡¢ÊÑ·Á¿åÃå¤Ê¤É¡¢²¦Æ»¥°¥é¥Ó¥¢°áÁõ¤ò¥¥å¡¼¥È¤«¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤ËÃå¤³¤Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç800¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¿Áú·î¤µ¤ó¤Î´°À®·Á¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2ºýÌÜ¤Î¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤ÎÄ©Àï¡Ù¤Ï¡¢¡È¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ¤¤¹¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿°ÕÍßºî¤Ç¤¹¡£ÂçÃÀ¤Ê°áÁõ¤ÈÇØÆÁÅª¤Ê±é½Ð¤¬¸÷¤ê¡¢±ð¤ä¤«¤ÊÈþÈ©¤äÆù´¶Åª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤Þ¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤ë¥«¥Ã¥È¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¤Ï¸ÂÄê¥¢¥¶¡¼¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤ÎÈÎÇä¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ê¤É¤â¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÚÁú·î¤á¤¢¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¤·¤â¤Ä¤¡¦¤á¤¢¡¡11·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡¡17ºÐ¤«¤é³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë800¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤¤¿¥®¥ã¥ë¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°ìÊý¡¢¥²¡¼¥à¹¥¤¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¥²¡¼¥àÈÖÁÈ¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ë³èÌö¡£2025Ç¯5·î¤«¤é¤Ï¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤ÎÎ¾À¤³¦¤Ç³èÆ°¤¹¤ëXTuber¡Ê¥¯¥í¥¹¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ë¡Ø²»Îí¤¯¤¸¤é¡Ù¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤µ¤é¤Ë²»³Ú³èÆ°¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
X¡§https://x.com/melomea030¡¡Instagram¡§https://www.instagram.com/meameachan¡¡YouTube¡§https://www.youtube.com/@meachanhonpo¡¡TikTok¡§https://www.tiktok.com/@meameachan