¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë»Ï¤á¤¿Åê»ñ¤Ç¿ÍÀ¸¤¬·ãÊÑ¡ª35ºÐ°å»Õ¡Ö¡È¤ª¶â¤òÆ¯¤«¤»¤ë¡É¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÚÅê»ñÂÎ¸³¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¶ÐÌ³°å¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î°å»Õ¡ÜÅê»ñ²È¤ËÅ¾¿È°å»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿Ë»¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»Å»ö¤¬Âè°ì¤Ç¡¢¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤ÏÆó¤Î¼¡¡¢»°¤Î¼¡¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ñ»º¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¤·¡¢Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë5Ç¯Á°¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ»ñ»º¤òÇÜÁý¤µ¤»¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¶ÐÌ³°å¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î°å»Õ¡ÜÅê»ñ²È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿´ØÀ¾ºß½»¤Î°å»Õ¡¦K¤µ¤ó¡Ê35ºÐ¡Ë¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¤¢¤ë·Ý¿Í¤ÎYouTubeÆ°²èK¤µ¤ó¤¬Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤¬¹¤¬¤ê»Ï¤á¤¿2020Ç¯5·îº¢¡£´ØÀ¾¤Î¹ñÎ©Âç³Ø°å³ØÉô¤ò2014Ç¯¤ËÂ´¶È¤·¡¢¸øÎ©¤ÎAÉÂ±¡¤Ç2Ç¯´Ö¸¦½¤¸å¡¢¸øÎ©¤ÎBÉÂ±¡¤ÇÆâ²Ê°å¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸¦½¤°å»þÂå¤Ï¤Û¤ÜÄê»þ¤Ëµ¢¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢BÉÂ±¡¤Ç¤Ï¾å»Ê¤Î°å»Õ¤¬ÀìÌç²Ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç³°²ó¤ê¤Î»Å»ö¤¬Â¿¤¯¡¢»ä¤È¤â¤¦1¿Í¤Î°å»Õ¤È¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿Ç¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤Î¿Ç»¡¤äÅöÄ¾¤Ë²Ã¤¨¡¢»þ´Ö³°¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ä¸Æ¤Ó½Ð¤·¤âÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾å»Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤ÆÅìµþ¤ä³¤³°¤Ç¤Î³Ø²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤ê¡¢ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤ì¤³¤½¿²¤ë»þ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬¤ä¤Ã¤È¤È¤¤¤¦Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤â¤È¤â¤È¤ª¶â¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤À¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢ÉÂ±¡¤È²È¤È½ÐÄ¥Àè¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Æ»È¤¦²Ë¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¸³è¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µëÍ¿¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¶¹þ¸ýºÂ¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â¤ËÍÂ¤±¤ÃÊü¤·¤Î¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2020Ç¯º¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö´¶À÷¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤ÆBÉÂ±¡¤Ë´µ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿»þ´ü¤ÏË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤ä¶ÛµÞÀ¤ÎÄã¤¤¿ÇÎÅ¤ä½ÐÄ¥¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤Ê¤É¤Ï¡¢°Õ³°¤È»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÙÆü¤Ê¤É²È¤ÇYouTube¤ÎÆ°²è¤òÄ¯¤á¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤¿ÃæÅÄÆØÉ§¤µ¤ó¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡Ë¤ÎÆ°²è¤¬¡¢Åê»ñ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤ª¶â»ý¤Á¤È¤Ï¡Ö¤ª¶â¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Ò²ñ¡¢·ÐºÑ¡¢À¯¼£¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæÅÄÆØÉ§¤ÎYouTubeÂç³Ø¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤«¤éÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç»ñ»º±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿Æ°²è¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæÅÄ¤µ¤ó¤ÏÃøÌ¾Åê»ñ²È¤ÎÎã¤òµó¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤ª¶â»ý¤Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ë¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤ª¶â¤òÆ¯¤«¤»¤ÆÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤È¤·¤ÆÅê»ñ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹Åê»ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Æüº¢¤«¤é¡ØÆ¯¤¤¤Æ²Ô¤¤¤À¤ª¶â¤Î»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤¤¤Ê¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¤½¤³¤«¤é¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÅê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¤ËË×Æ¬¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¹¥´ñ¿´¤È¸¦µæÇ®¿´¤ÊÀÊ¬¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î¥¤¥í¥Ï¤«¤é¼ÂÁ©Ë¡¤Þ¤Ç¥°¥ó¥°¥óµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£YouTubeÆ°²è¡Ö¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢¡¼¥ÄÂç³Ø¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤Î¥é¥ó¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡Ù¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡¦¥Þ¥ë¥¡¼¥ë¡Ë¡¢¡ØÇÔ¼Ô¤Î¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥¨¥ê¥¹¡Ë¡¢¡Ø¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·Åê»ñ½Ñ¡Ù¡Ê»³ºê¸µ¡¢¿åÀ¥ ¥±¥ó¥¤¥Á¡Ë¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¨¥ê¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î ¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÅê»ñ¡Ù¡Ê±üÌî°ìÀ®¡Ë¤Ê¤É¤Î½ñÀÒ¤â»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÊÆ¹ñ³ô¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÇÅê»ñ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤½¤¦¤·¤Æ1¥«·î¸å¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¤Ë¸ýºÂ¤ò³«Àß¡£³«Àß¸å¤ÏÅê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ï¼ê¿ôÎÁ¤äÁàºîÀ¤ÎÌÌ¤ÇSBI¤«³ÚÅ·¤Î2Âò¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤È¤â¤È³ÚÅ·¶ä¹Ô¤Ë¸ýºÂ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ñ¶â°ÜÆ°¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÅÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÃù¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢³ÚÅ·¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ³ôS&P500¼ï»Ø¿ô¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê500Ëü±ßÊ¬Çã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌÍÂ¶â¸ýºÂ¤Ë»È¤¦Í½Äê¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤¬2000Ëü±ß°Ê¾åÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ï¡È¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¡É¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ºÊ»Ò¤¬¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ê¤éÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈ¿È¤Ç¤¹¤·¡¢Åö»þ¤ÎÇ¯¼ý¤â1000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ê¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¥ê¥¹¥¯¤¬¼è¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾¯¤·Áý¤¨¤Æ´î¤ó¤À¤Î¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡¢2¥«·î¸å¤Ë¤Ï¥¬¥¯¥ó¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¶²¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÈ¾Ê¬°Ê¾åÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎäÀÅ¤ËÄ¹´ü¤Ç¹Í¤¨¤ì¤ÐÁÛÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¡¢¶²¤ì¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÁá¡¹¤ËÇã¤¤Ìá¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÄ¹´üÅê»ñ¤Ç¤ÏÂ¿¾¯¤Î¾å¤²²¼¤²¤Ë°ì´î°ìÍ«¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¹âÇÛÅö³ô¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¹´üÅê»ñ¤ØÊÂ¹Ô¤·¤Æ¸ÄÊÌ³ô¼°¤Ë¤âÄ©Àï¡£ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤¿¤Î¤ÏÊÆ¹ñ³ô¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤Ç¡¢¿ô½½Ëü±ßÊ¬¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤Î¤Û¤¦¤¬»ö¾ð¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ³Î¼Â¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥¤¥¶¡¼¤Ï°åÌôÉÊÂç¼ê¤Ç¡¢Åö»þ¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¼ûÍ×¤â¿¤Ó¤Æ¤¤¤ÆÍË¾¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢³ô²Á¤¬Çã¤¤ÃÍ¤«¤é20¡ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÍ¶ÏÇ¤ËÉé¤±¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤±¤ÆÆüËÜ³ô¤ÎÌÃÊÁ¤ò¤É¤ó¤É¤óÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð²¼¤¬¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì»þ¤ÏÃ»´üÅê»ñ¤ò»î¤ß¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃÍ¾å¤¬¤ê±×¤òÁÀ¤Ã¤ÆÇäÇã¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢À¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï½ù¡¹¤Ë¹âÇÛÅö³ô¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ÏÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë»ñ»º¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê»ý¤Ã¤ÆÇÛÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë³ô²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ß¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Û¤«¤Ë¤âÁ´À¤³¦³ô¼°»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤äÊÆ¹ñºÄ¤ÎETF¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎREIT¡ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ê¤É¤ËÊ¬»¶¤·¤ÆÅê»ñ¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¼ýÂ«¤äÀ¤³¦Åª¤Ê³ô²Á¾å¾º¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢»ñ»º¤ò½çÄ´¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¹É®¡§±öÅÄ¿¿Èþ¡Ê¤·¤ª¤¿¤Þ¤ß¡Ë
½ÐÈÇ¼Ò¤Î½÷À»ï¡¦¥Þ¥Í¡¼»¨»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¼ç¤Ë½÷À»ï¤ä¹Êó»ï¡¢¶âÍ»´ØÏ¢¥µ¥¤¥È¡¢½ñÀÒ¤Ê¤É¤Ç¡¢¿ÍÊª¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Û¤«¡¢NISA¡Ê¾¯³ÛÅê»ñÈó²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡Ë¡¢³ô¼çÍ¥ÂÔ¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢ÀáÌó½Ñ¤Ê¤É¤Îµ»ö¤ò¼ê³Ý¤±¤ë
(Ê¸:All About ÊÔ½¸Éô)