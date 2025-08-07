¡Ö½¼ÅÅ´°Î»¡×²Ã¸î°¡°Í¡¢Ì¼¡õÂ©»Ò¤È¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡ª ¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡Ö¤¤¤¤»þ´Ö²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ã¸î°¡°Í¤µ¤ó¤Ï8·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ì¼¡õÂ©»Ò¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ç»£±Æ¤·¤¿¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²Ã¸î°¡°Í¡õÌ¼¡õÂ©»Ò¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤ªÍ§Ã£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¡¢ËèÆüÃÄÂÎ¹ÔÆ°¡×²Ã¸î¤µ¤ó¤Ï¡Ö½¼ÅÅ´°Î»¡¡¤ªÍ§Ã£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¡¢ËèÆüÃÄÂÎ¹ÔÆ°¡¡¤¤¤¤»þ´Ö²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È1ËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ï¥ï¥¤¤ËÂÚºß¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¤¤³¤¤äÌë¤Î³¹¤Ê¤É¤ÎÉ÷·Ê¼Ì¿¿¤«¤é¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿¾®ÇþÈ©¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¼Ì¿¿¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ëÃÄ¤é¤ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£1ËçÌÜ¤Ï»Ò¤É¤â¤È»£±Æ¤·¤¿¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¤È¤Æ¤âÃç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖHawaii¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥Ï¥ï¥¤¤¤¤¤¤Í¤¦¤ß¤¤ì¤¤¤À¤·¤µ¤¤¤³¤¦¤¸¤ã¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1600·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×1Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡ÖHawaii¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿²Ã¸î¤µ¤ó¡£¡Ö»Ò¶¡Ã£&Í§¿ÍÃ£¤È½é¤Î¥À¥¤¥¢¥â¥ó¥É¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¡¢¥é¥Õ¤ÊÉþÁõ¤ÇÅÐ»³¤ò¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
