¡Ö5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡×¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦Íü¤È¤Î¥³¥é¥ÜºîÉÊ¡£ÉÔ²º¤ÊÆæ²ò¤¤Î²Ì¤Æ¤Ë¸«¤¨¤ë¡È¿¿¼Â¡É¤È¤Ï¡©¡Ú½ñÉ¾¡Û
¡¡ÂÎ¸³·¿Ææ²ò¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëSCRAP¡£Èà¤é¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë¿Íµ¤Ææ²ò¤¥²¡¼¥à¥Ö¥Ã¥¯¡Ö5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢ºÇ¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ø5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à ¤ª¤·¤Þ¤¤¡Ù¡ÊÍü¡õSCRAP/SCRAP½ÐÈÇ¡Ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Û¥é¡¼ºî²È¡¦Íü»á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìºý¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤Ï10ËÜ¤Î¡Ö5Ê¬´Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¡×¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³Æ¾Ï¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢Ææ²ò¤¥Ñ¡¼¥È¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î»°Éô¹½À®¡£»öÁ°¤Ë¾Ã¤»¤ëÉ®µ¶ñ¤È¥á¥âÄ¢¡¢¥Ï¥µ¥ß¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÆæ¤ËÄ©¤â¤¦¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÆÉ¤ó¤ÇÆæ¤ò²ò¤¡¢Åú¤¨¤òµÆþ¡£¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢³Æ¾Ï¤Î¥é¥¹¥È¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÂè1¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¿·¤·¤¤ËâË¡¤Î³«È¯¤Ë¶Ð¤·¤à¡ÖËâ½÷¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ËâË¡¤Î´°À®¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ó¤ò¼º¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¡£Ææ¤ä°Å¹æ¤ò²ò¤¡¢¾ó¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤Ïº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ¯¤«¤Ë¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¤È¤¤Ë¤ÏÈë¶±Ø¤Î±Ø¼Ë¤Ç¡£¤È¤¤Ë¤Ï´ÉÍý¼ÔÉÔÌÀ¤Î°ì¸®²È¤Ç¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡×¤Î½õ¤±¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Ææ²ò¤¤ÎÆñ°×ÅÙ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¹â¤á¡£Ã¦½Ð¥²¡¼¥à¤äÆæ²ò¤ËÜ¤Ë´·¤ì¤¿ÆÉ¼Ô¤Ê¤é¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡È´ª¤É¤³¤í¡É¤òÄÏ¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤½é¿´¼Ô¤Ï¶ìÀï¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¿ôÃÊ³¬¤ËÊ¬¤±¤Æ¥Ò¥ó¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¼«ÎÏ¤ÇÅú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ½ñ¤Î»Å³Ý¤±¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥Ï¥µ¥ß¤ò»È¤Ã¤ÆÆÃÄê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤òÀÚ¤ê¼è¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£·«¤êÊÖ¤·Í·¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥Ï¥µ¥ß¤òÆþ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢É¬¤º»Ø¼¨¤Ë½¾¤Ã¤Æ¿µ½Å¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»¨¤ËÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´Î¿´¤ÎÅú¤¨¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡³Æ¾Ï¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼«ÂÎ¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¢¤ë¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£¾Ï¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¡¢ÉÔ²º¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£ÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Ï¤º¡£´ª¤Î¤¤¤¤ÆÉ¼Ô¤Ê¤é¡¢3¾Ï¤¢¤¿¤ê¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤ä¡Ä¡©¡×¤Èµ¤¤Å¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡¢ËÜ½ñ¤Î¡ÈÀ¤³¦¡É¤Î¿¿¼Â¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤¶¤ï¤Ä¤¯µ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éºÇ½ªÌäÂê¤Ë¤Þ¤Ç¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¼Ô¤À¤±¤¬¡¢±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á´ËÆ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¿´¤¬¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤Î¤ò¹µ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤ÇÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤È¡½¡½³Î¼Â¤Ë¡¢¡È¤¢¤Á¤éÂ¦¡É¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë»ä¼«¿È¤â¡¢¿¼Ìë¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ç²ò¤½ª¤¨¡¢·ëËö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¢¤È¡¢½Å¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£Íü»á¼«¿È¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ËÜºî¤¬Èà¤ÎÃøºî¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö²áµîºÇ°¡×¤Ê¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡È¼«Ê¬¤òÁ±ÎÉ¤Ê¿Í´Ö¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡É¤âÍ×Ãí°Õ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤òÍý²ò¤·¤¿½Ö´Ö¡¢ÎÉ¿´¤ÎÒêÀÕ¤Ë²×¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÈâ¤ò³«¤¡¢º£¤Þ¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¡£
¡¡¤É¤Á¤é¤ËÅ¾¤Ö¤«¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡£¤¯¤ì¤°¤ì¤â¿´¿È¤¬·ò¹¯¤Ê¤È¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Ê¸=ÁÒËÜºÚÀ¸