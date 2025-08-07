¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥é¡¼¥á¥ó ÆÚ¡×¤¬½ÂÃ«PARCO¤ËºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡¡¡È¥·¡¼¥µ¡¼¤ÎÎ©ÂÎÅ¸¼¨¡É¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥³¥³¤À¤±
¡¡5·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥é¡¼¥á¥ó ÆÚ¡×½ÂÃ«PARCOÅ¹¤¬¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢ºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¡¼¥µ¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª¡¡½ÂÃ«PARCOÅ¹¸ÂÄê¤ÎÎ©ÂÎÅ¸¼¨
¢£´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ï2Å¹ÊÞÅ¸³«¤Ë
¡¡¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¥é¡¼¥á¥ó ÆÚ¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°Å¹¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¡¢Âçºå¡¦¿´ºØ¶¶¤Ê¤É¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¥é¡¼¥á¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¡ÖÏº¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡£
¡¡½ÂÃ«PARCOÅ¹¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¤¿¤á5·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë±Ä¶È¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤¬¡¢¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ÃÏ²¼1FÆ±¶è²è¤ËºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤Ï½ÂÃ«¤ÈÃÓÂÞ¤Î2Å¹ÊÞÅ¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Â¾Å¹¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥é¡¼¥á¥ó¡Ê3¥µ¥¤¥º¡Ë¤¬¤½¤í¤¦¤Û¤«¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥À¥à¥¯¥ê¥¢¥«¡¼¥É¤¬1ÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤â¤é¤¨¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¡£8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÁ´Å¹¤Ç¿·È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¥·¡¼¥µ¡¼¤Î¤ß¤«¤ó¥½¡¼¥À¡×¤È¡Ö¸ÅËÜ²°¤Î¤â¤â¡õ¥é¥Õ¥é¥ó¥¹¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°û¿©ÍøÍÑ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿©´ïÎà¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢½ÂÃ«PARCOÅ¹¤ÎÅ¹ÆâÆþ¸ý¸ÂÄê¤Ç¥·¡¼¥µ¡¼Î©ÂÎÅ¸¼¨¤òÀßÃÖ¡£¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Î¥·¡¼¥µ¡¼¤¬¡¢¤ªÊ¢¤ò¶õ¤«¤»¤¿ÍøÍÑµÒ¤ò½Ð·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¥³¥³¤À¤±¤ÎÂÎ¸³¤â¤«¤Ê¤¦¡£
