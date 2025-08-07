ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçÂô¤¢¤«¤Í(¼Ì¿¿¤Ï2024Ç¯»£±Æ)

¡ÖÇò¤¤Éþ¹¥¤­¤À¤±¤É...¡×¤È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª

¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í(39)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢È¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÇò¤¤Éþ¹¥¤­¤À¤±¤É¡¡µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¤Ê¤ó¤«¥·¥ß¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Î¤¬Çº¤ß¤Ç¤¹♡¤¤¤ä¤ó♡¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£Çò¤¤¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¡¢Á´¿È¤òÇò¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·¤¿¡£

Á´¿È¤òÇò¤ÇÅý°ì¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿ÂçÂô¤¢¤«¤Í
​​​(ÂçÂô¤¢¤«¤Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@oosawa_akane.official¤è¤ê)
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤É¤óÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¡¼¡ª¡ª¡ª¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª¤©¡ªåºÎï¤ä¤ï¤¡¡ª¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢±×¡¹¥­¥ì¥¤¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤²¡Á¡×¡Ö¥Ò¥È¥ê¤µ¤óÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤¢¤«¤Í¤Á¤ã¤ó¤ÏÇ¯¡¹¤ªÈþ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡ÂçÂô¤Ï2009Ç¯¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î·àÃÄ¤Ò¤È¤ê(48)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£10Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤ò¡¢16Ç¯¤ËÂè2»ÒÃË»ù¤ò¡¢18Ç¯¤ËÂè3»Ò½÷»ù¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£