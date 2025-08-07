ÃË¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¦ÃË¤Ë¡Ä¡×³ÐÀÃºÞ»ÈÍÑ¤Îµ¿¤¤¤Ç40ºÐÃËÂáÊá¤âÍÆµ¿¤òÈÝÇ§ ¡È¸ø±à¤ËÍç¤ÎÃË¤¬¤¤¤ë¡É¤ÈÄÌÊó
¡¡³ÐÀÃºÞ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢40ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¦ÃË¤Ë³ÐÀÃºÞ¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8·î7Æü¸áÁ°5»þ20Ê¬º¢¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÆâ¤Î¸ø±à¤Ë¡Ö¸ø±à¤ËÍç¤ÎÃË¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡¤¬¸ø±à¤Ë¤¤¤¿3¿Í¤Ë¿¦Ì³¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË1¿Í¤Î½ê»ýÉÊ¤«¤éÃí¼Í´ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Ç¤°ÕÆ±¹Ô¤ÎËö¤Î¸¡ºº¤ÇÍÛÀÈ¿±þ¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡¢¶ÛµÞÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÍÆü»Ô»ÔËÜ¶¿Ä®¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦°û¿©Å¹·Ð±Ä¤Î40ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ÃË¤ÏÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤¦ÃË¤Ë³ÐÀÃºÞ¤ò»ä¤Î¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¡¢»ä¼«¿È¤¬»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï³ÐÀÃºÞ¤ÎÆþ¼ê¥ëー¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸ø±à¤Ë¤¤¤¿¤â¤¦2¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
