µï¸õÃæ¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤ÎÉô²°¤«¤é¼«Ê¬¤Îµ®¶âÂ°¤¬¡ª ºÊ¤ÏµÁÊì¤ËÁêÃÌ¤Ø¡¿ÌÅ¤Ã»Ò¤ÈÉ×¤¬ÉÔÎÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¡©¦
¡ØÌÅ¤Ã»Ò¤ÈÉ×¤¬ÉÔÎÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¥µ¥ìºÊmiku¡§¸¶ºî¡¢ÌðÌî·Ã¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè6²ó¡ÚÁ´7²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÌÅ¤Ã»Ò¤ÈÉ×¤¬ÉÔÎÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤¢¤ëÆü²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤«¤éÃË½÷¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¡£À¼¤ÎÀµÂÎ¤ÏÉ×¤È18ºÐ¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¡£¤Þ¤µ¤«2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä!? »ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¿ô½µ´ÖÁ°¡£³¤³°¤«¤é²È½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦É×¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤¬ÆÍÁ³µï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£µÁ»Ð¤«¤é¤âµï¸õÃæ¤ÎÂÚºßÈñ¤òÊ§¤¦¡¢¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤·¤Ö¤·¤ÖÎ»¾µ¤·¤¿»ä¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ê¤ó¤À¤«µ÷Î¥´¶¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤¬Íè¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¤ª¶â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤òµÁÊì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿µÁÊì¤¬¾×·â¤Î¤Ò¤È¤³¤È¡ÖÃ¯¤³¤Î»Ò¡×¡½¡½¡£¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëÉ×¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤ÈÌÅ¤Ã»Ò¤Ë´Å¤¹¤®¤ëÉ×¡£¶ØÃÇ¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÌÅ¤Ã»Ò¤ÈÉ×¤¬ÉÔÎÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÌÅ¤Ã»Ò¤ÈÉ×¤¬ÉÔÎÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¤¢¤ëÆü²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤«¤éÃË½÷¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬¡£À¼¤ÎÀµÂÎ¤ÏÉ×¤È18ºÐ¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¡£¤Þ¤µ¤«2¿Í¤Ç°ì½ï¤Ë¤ªÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä!? »ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¿ô½µ´ÖÁ°¡£³¤³°¤«¤é²È½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦É×¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤¬ÆÍÁ³µï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£µÁ»Ð¤«¤é¤âµï¸õÃæ¤ÎÂÚºßÈñ¤òÊ§¤¦¡¢¤È¸À¤ï¤ì¡¢¤·¤Ö¤·¤ÖÎ»¾µ¤·¤¿»ä¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤Ê¤ó¤À¤«µ÷Î¥´¶¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤¬Íè¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¤ª¶â¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤òµÁÊì¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÌÅ¤Ã»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤¿µÁÊì¤¬¾×·â¤Î¤Ò¤È¤³¤È¡ÖÃ¯¤³¤Î»Ò¡×¡½¡½¡£¥ä¥Ð¤¹¤®¤ëÉ×¤ÎÌÅ¤Ã»Ò¤ÈÌÅ¤Ã»Ò¤Ë´Å¤¹¤®¤ëÉ×¡£¶ØÃÇ¤Î´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿¡ØÌÅ¤Ã»Ò¤ÈÉ×¤¬ÉÔÎÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£