µÈÅÄÍÓ¡¢¥«¥ó¥Ì¤Çµ¶¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ËÁø¶ø¡¡¿è¤Ê±é½Ð¤â¡ÖSP¤¬¤¤¤ÆÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎµÈÅÄÍÓ¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡Ù¡Ê9·î5Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£Æ±ºî¤¬¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤Î¡Ö¤¢¤ë»ëÅÀ¡×ÉôÌç¤ËÀµ¼°½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÈÅÄÍÓ¡¢¥«¥ó¥Ì¤Ç¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ËÁø¶ø¡ª¡©¡¡¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¤¹¤«¤µ¤ºÈÝÄê¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡ÖÏ©¾å¤Ç¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤«¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¤¤¤Æ¡ª¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¼Ì¿¿»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢SP¤¬¤¤¤ÆÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥È¡¼¥¯¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤Ï¡¢³¹¤òÊâ¤¯»þ¤âSP¤òÏ¢¤ì¤ÆÊâ¤¯¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤ËÊâ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¼«»£¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤¢¤ìÈ±·¿¤³¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤è¤¯¤è¤¯Ä´¤Ù¤¿¤éµ¶Êª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¹¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£SP¤Î¿Í¤â¡Ê¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤È¤·¤Æ¡ËËÜµ¤¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò±Ç²è²½¡£¤¢¤ë½÷À¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤Ò¤È²Æ¤Îµ²±¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡Ò±³¡Ó¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐ°æ·Ä´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛµÈÅÄÍÓ¡¢¥«¥ó¥Ì¤Ç¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤ËÁø¶ø¡ª¡©¡¡¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬¤¹¤«¤µ¤ºÈÝÄê¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡ÖÏ©¾å¤Ç¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ã¯¤«¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¬¤¤¤Æ¡ª¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¼Ì¿¿»£¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢SP¤¬¤¤¤ÆÀ©»ß¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎ×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥È¡¼¥¯¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢1989Ç¯¤Ë¥Ö¥Ã¥«¡¼¾Þ¡¢2017Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æó¤Ä¤ÎÀ¤µª¤òÂåÉ½¤¹¤ëºî²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤ò±Ç²è²½¡£¤¢¤ë½÷À¤¬¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¤Ò¤È²Æ¤Îµ²±¡£¤½¤ÎÊª¸ì¤Ë¤Ï¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡Ò±³¡Ó¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1950Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È1980Ç¯Âå¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¤òÀ¸¤¤ë3¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¿¿¼Â¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹À¥¤¹¤º¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¾¾²¼Þ«Ê¿¡¢»°±ºÍ§ÏÂ¡¢ÀÐ°æ·Ä´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£