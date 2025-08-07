¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡¢7Ç¯¤Ö¤êÍèÆü¤Ë¡ÖÆüËÜ¤¬Îø¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡¼ç±é±Ç²è¤ò¡Ö¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë
¡¡¥¥å¡¼¥Ð½Ð¿È¤Î½÷Í¥¤Ç¡¢ÊÆÇÐÍ¥¥È¥à¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡Ê63¡Ë¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡Ê37¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±é±Ç²è¡Ö¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê:The¡¡World¡¡of¡¡John¡¡Wick¡×¡Ê22Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¤Ê¤ê¡ÖÆüËÜ¤¬Îø¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£ËÁÆ¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡ÖÁá¤¯ÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¥¬¥Ã¥«¥ê¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡·àÃæ¤Ç¥¢¥Ê¤Ï¡¢½ÀÆ»¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë»ý¤Ä¥í¥·¥¢¤Î³ÊÆ®µ»¥µ¥ó¥Ü¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£´û¤Ë´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦³ÑÅÄ¤«¤é¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¥ì¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡£¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö»£±Æ¤Î3¡¢4¥«·î¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò»Ï¤á¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¸·¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¡Ê¥µ¥ó¥Ü¤ò¡Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Ë¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢MC¤«¤é¡Ö¡Ø¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë½Ð¤Æ¤ß¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¿²µ»¤Ç¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡È¹Ô¤±¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç²óÅú¡£¤³¤ì¤Ë¡¢¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤â¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¡£¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ£Êý¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ì¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£