ÃµÄå¤¬ÏÀÇË¤·¤Æ°ÍÍê¤ÏÌµ»ö²ò·è¡ª ÃË¤Ï¼ó¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ºÊ¤òÀÕ¤á¤ë¤¬¡Ä¡¿ÃµÄå¤Õ¤í¤¿¤ó©
¡ØÃµÄå¤Õ¤í¤¿¤ó ÉÔÎÑ¤Î½¤Íå¾ì¤ËÆÌ¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¤Õ¤í¤¿¤ó¡§¸¶ºî¡¢ane¡§Ì¡²è/KADOKAWA¡ËÂè9²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÃµÄå¤Õ¤í¤¿¤ó ÉÔÎÑ¤Î½¤Íå¾ì¤ËÆÌ¤·¤Þ¤¹¡ÙËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡Ìë¤Ï¥½¡¼¥×¾î¤Î´é¤ò»ý¤ÄÃµÄå¡¦¤Õ¤í¤¿¤ó¤Î¸µ¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²È½Ð¤·¤Æ1½µ´Ö¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ì¼¡¦°½Çµ¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êì¤«¤é¤Î°ÍÍê¡£Êì¤È¸ýÏÀ¤ÎËö¡¢¡Ö¤â¤¦µ¢¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿°½Çµ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¹¥¤¤Ê²Î¼ê¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áÅìµþ¤ÎJK¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¤·¤«¤·²Î¼ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¤Ä¤±¹þ¤Þ¤ì¤¿°½Çµ¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÉâµ¤¤·¤¿Â¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤òÍøÍÑ¤·¤¿°¤ËÃµÄå¡¦¤Õ¤í¤¿¤ó¤¬Å´ÄÈ¤ò²¼¤¹¡½¡½¡£Ãë¤ÏÃµÄå¡¢Ìë¤Ï¥½¡¼¥×¾î¤Î¤Õ¤í¤¿¤ó¤¬¸½Âå¿Í¤Î¿´¤ËÀ³¤ß¤Ä¤¯°Ç¤òË½¤½Ð¤¹¡ØÃµÄå¤Õ¤í¤¿¤ó ÉÔÎÑ¤Î½¤Íå¾ì¤ËÆÌ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÃµÄå¤Õ¤í¤¿¤ó ÉÔÎÑ¤Î½¤Íå¾ì¤ËÆÌ¤·¤Þ¤¹¡ÙËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¡¡Ìë¤Ï¥½¡¼¥×¾î¤Î´é¤ò»ý¤ÄÃµÄå¡¦¤Õ¤í¤¿¤ó¤Î¸µ¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢²È½Ð¤·¤Æ1½µ´Ö¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Ì¼¡¦°½Çµ¤òÃµ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êì¤«¤é¤Î°ÍÍê¡£Êì¤È¸ýÏÀ¤ÎËö¡¢¡Ö¤â¤¦µ¢¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤È½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿°½Çµ¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤é¹¥¤¤Ê²Î¼ê¤Ë²ñ¤¦¤¿¤áÅìµþ¤ÎJK¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£¤·¤«¤·²Î¼ê¤Î´Ø·¸¼Ô¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¤Ä¤±¹þ¤Þ¤ì¤¿°½Çµ¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÉâµ¤¤·¤¿Â¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤òÍøÍÑ¤·¤¿°¤ËÃµÄå¡¦¤Õ¤í¤¿¤ó¤¬Å´ÄÈ¤ò²¼¤¹¡½¡½¡£Ãë¤ÏÃµÄå¡¢Ìë¤Ï¥½¡¼¥×¾î¤Î¤Õ¤í¤¿¤ó¤¬¸½Âå¿Í¤Î¿´¤ËÀ³¤ß¤Ä¤¯°Ç¤òË½¤½Ð¤¹¡ØÃµÄå¤Õ¤í¤¿¤ó ÉÔÎÑ¤Î½¤Íå¾ì¤ËÆÌ¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª