ºÇ¿·¤Î³¤Ãæ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç²òÀÏ¡¡µÏ¿ÅªÉÔµù¤ÎÉÙ»³ÏÑ Ä´ºº¤Ç¸«¤¨¤¿¤Î¤Ï
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢ÉÙ»³ÏÑ¤Ç¥·¥í¥¨¥Ó¤ä¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤ÎÉÔµù¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¸©¤Ï¹ñ¤È¹çÆ±¤ÇÀè·îËö¤«¤é¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿³¤Ãæ¤ÎÀ¸Â©Ä´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤Ç²¿¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡¢µÈÅÄµ¼Ô¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
Àè·î29Æü¡£³êÀîµù¹Á¤Ç¤Ï¡¢³¤Ãæ»£±ÆÍÑ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Á¥¤ËÀÑ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¿å»º¸¦µæ½ê »°²Õ¿¿¹°¸¦µæ°÷
¡Ö¼ÂºÝ¤Ëµù¾ì¤¬¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤êµù¶È¼Ô¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³¤ÄìÃÏ¤¹¤Ù¤ê¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Çµù¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µù¶È¼Ô¤ÏÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KNB¡¡µÈÅÄñ¥¿Íµ¼Ô
¡Ö¸áÁ°10»þ¤Ç¤¹¡£³¤Ãæ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¾è¤»¤¿Ä´ººÁ¥¤¬³êÀîµù¹Á¤ò½Ð¹Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
Ä´ºº¤Ï¡¢¥·¥í¥¨¥Ó¤Îµù¾ì¤È¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Îµù¾ì¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì2Æü¤º¤Ä¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³¤Ãæ¤ò¼«Æ°¹Ò¹Ô¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¤Û¤Ð¤ê¤ó¡×¤Ï¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµù¾ì¤ò»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¤Û¤Ð¤ê¤ó¤Î¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£½ê¡¹¤Ç¡¢¥·¥í¥¨¥Ó¤Î»Ñ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢µù¾ì¤Ç24»þ´ÖÄêÅÀ´ÑÂ¬¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¡Ö¹¾¸Í¤Ã»Ò1¹æ¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î±ÇÁü¤Ë¤â¡¢³¤Ãæ¤ÇÉâÍ·¤¹¤ë¥·¥í¥¨¥Ó¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¿å»º¸¦µæ½ê »°²Õ¿¿¹°¸¦µæ°÷
¡Ö¿·Ì«µù¶¨¤Ç¤Ï¡¢µù³ÍÎÌ¤¬¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥·¥í¥¨¥Ó¤¬Á´¤¯¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡Ö¥·¥í¥¨¥Ó¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤ÎÀ®²Ì¤À¤È»×¤¦¡×
¤Þ¤¿¡¢¹¾¸Í¤Ã»Ò1¹æ¤Ï¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤Îµù¾ì¤ÇÄêÅÀ´ÑÂ¬¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢2É¤¤Î¥«¥Ë¤¬Æ°¤¯ÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¿å»º¸¦µæ½ê »°²Õ¿¿¹°¸¦µæ°÷
¡Ö¤³¤Á¤é¤Îº¸¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¹ÃÍå¤ÎÉý¤¬10¥»¥ó¥Á°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
Íè·î¤«¤éµù¤Î¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤â°ìÄê¤Î¿ô¤ÎÀ¸Â©¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¿å»º¸¦µæ½ê ÄÔËÜÎÉ½êÄ¹
¡ÖÃÏ¿ÌÁ°¤è¤ê¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢Á´¤¯¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢µù¾ì¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³¤¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëDNA¤òºÎ½¸¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸Êª¤ÎÊ¬ÉÛ¾õ¶·¤ò³Î¤«¤á¤ëÄ´ºº¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºßÊ¬ÀÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¿å»º¸¦µæ½ê ÄÔËÜÎÉ½êÄ¹
¡ÖÄ¹´üÅª¤Ê¥Çー¥¿¤Èº£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿±ÇÁü¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢µù¶È¼Ô¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤·¤Æ¡¢»ñ¸»´ÉÍý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
¸©¿å»º¸¦µæ½ê¤ÏÄ´ºº·ë²Ì¤ÎÂ®Êó¤òº£·îÃæ¤Ëµù¶È´Ø·¸¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Û¤«¾ÜºÙ¤Ê·ë²Ì¤Ï¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥í¥¨¥Ó¤â¥Ù¥Ë¥º¥ï¥¤¥¬¥Ë¤âµù³Í¤Ç¤¤ëÂç¤¤µ¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄ¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¤¬º£¸å¤Îµù¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£