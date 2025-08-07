¡Úµð¿Í¡ÛÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾Âç¡¢£µ²ó£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤Ç¡¢ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤Î¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¼ê¤Ë¡¡Æâ³¤¥³¡¼¥Á¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡Á¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌó£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤ÇÀèÈ¯¡££³²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥ÈÅêµå¤ò¤ß¤»¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£´²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ìÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¤¬¡¢£µ²ó¤Þ¤Ç£³°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£ÂÇÀþ¤¬£µ²ó¤Ë£±ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï½é²ó¡¢ÂÀÅÄ¸¸ã³°Ìî¼ê¤òÃæÈô¡¢´äÅÄ¹¬¹¨³°Ìî¼ê¤òÍ·¥´¥í¡¢Æâ»³ÁÔ¿¿Êá¼ê¤òÆó¥´¥í¤È£¶µå¤Ç£³¼ÔËÞÂà¡££²²ó¤Ï£´ÈÖ¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Î²ó¤â£³¿Í¤ÇÍÞ¤¨¡¢£³²ó¤â£³¿Í¤Ç¥Ô¥·¥ã¥ê¤ÈÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï£´£µºÐ¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀèÈ¯¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤Ë£±²ó£±»à¤«¤é¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤¬»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¸åÂ³¤¬ÂÇ¤Á¼è¤é¤ìÌµ¼ºÅÀ¡££²²ó¤â£²»à¤«¤é¥ê¥Á¥ã¡¼¥ÉÆâÌî¼ê¤¬»àµå¤âÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¤ÏÆó¥´¥í¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤¬£³²ó¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£ÀèÆ¬¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¾¤¬¡¢°ÜÀÒ¸å£³ÂÇÀÊÌÜ¤Ç½é°ÂÂÇ¡¢³ÚÅ·»þÂå¤Î£²£±Ç¯£¶·î£µÆü¡¦¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë°ÊÍè¡¢£Î£Ð£ÂÄÌ»»£µËÜÌÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡££±»à¤«¤é¼ãÎÓ³Ú¿Í³°Ìî¼ê¤Î±¦Èô¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤«¤é»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ß£²»à»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Àô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¤ÇÀ¸´Ô¤·¡¢¼«¤é£±ÅÀÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤¬£´²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¡££²»à¤«¤éÆâ»³¤Ë»Íµå¡£Â¼¾å¤Ë¤Ï¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç°ÜÀÒ¸åºÇÂ®¥¿¥¤¤Î£±£´£¹¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬»Íµå¤òÍ¿¤¨°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æµö¤·¤¿°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¡¢£±ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡£µ²ó¤Ï£²»à¤«¤éÅê¼ê¤ÎÀÐÀî¤òÃæÁ°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÂÀÅÄ¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢´äÅÄ¤Ë¤Ï»Íµå¤òÍ¿¤¨ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢Æâ»³¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Û¤¨¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï£µ²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£¡Ö£¸ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÁýÅÄÂçµ±ÆâÌî¼ê¤¬ÀèÆ¬¤Çº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¡£ÅÄÃæ¾¤¬£²£°£±£³Ç¯°ÊÍè£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ÷¤ê¥Ð¥ó¥É¤ò·è¤á£±»à»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¤È¡¢´Ý²Â¹À³°Ìî¼ê¤¬º¸µ¾Èô¤òÊü¤Ã¤Æ£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤¤¡¢ÅÄÃæ¾¤Ï¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤ÎÅêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æâ³¤Å¯ÌéÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤¡¡Á¡£²ù¤·¤µ¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢£²·³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤Þ¤¿£±·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££²·³¤Ë¹Ô¤¯Á°¤è¤ê¤âÁ´¤Æ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡£¥Á¡¼¥à¤âÎÉ¤¤Î®¤ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Þ¡¼·¯¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£