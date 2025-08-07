Æî¥¢¥Õ¥ê¥«Àï¤Î·×²è¡Ö¼Â¸½´ê¤¦¡×¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤¬´üÂÔ
¡¡¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡ÊHC¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢²¤½£±óÀ¬¤¹¤ë11·î¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤È¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÀï¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºHC¤¬ÆüËÜ¤òÎ¨¤¤¤¿2015Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ç¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¶âÀ±¤òµó¤²¤Æ10Ç¯¡£¡Ö¥é¥°¥Ó¡¼¿Íµ¤¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀ®¸ù¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï30Æü¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤Ç¥«¥Ê¥À¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£